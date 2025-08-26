Jürgen Henn olulise ründaja puudumisest: tal on keeruline seis põlvega

Ehkki jalgpallikoondise koosseisus pole võrreldes juunikuu mängudega väga palju muudatusi, siis mõned vangerdused on peatreener Jürgen Henn vigastustest tulenevalt pidanud tegema. Ründajatest on puudu Sloveenias mängiv Alex Matthias Tamm.

"Tal on selline keeruline seis põlvega, et teda küll klubis mingiteks minutiteks kasutatakse, aga ta käis veel eile [esmaspäeval] MRT-uuringul. Põlves nagu midagi katki ei ole, aga põlv teeb mängude ajal väga tugevat valu. Ta peab treenima ja mängima valuvaigistitega," selgitas Henn.

Esmakordselt sai kutse meeste koondisesse koduliiga suurim väravakütt, Harju Laagri eest 12 väravat löönud Karel Eerme. "Ta on sellises väikses alas hea kauglöögiga ja hea lõpetaja mõlema jalaga. Ta võib ka äärel mängida, mis võiks ka sobida Andorra vastu," märkis Henn.

Kokkuleppel peatreeneriga ei liitu veel koondisega mullu sügisel põlve vigastanud Karol Mets, kes harjutab küll juba koduklubi St. Pauli juures, aga mängupraktika on olematu.

"Füüsiliselt ta on heas seisus, aga see jalgpalli koormus on ikkagi niivõrd teistsugune liigestele, hüppeliigestele ja põlvedele, et ta tundis, et see on võib olla liiga suur risk hetkel tulla rahvusvahelisse mängu sisuliselt null minuti pealt," sõnas Henn.

MM-valikmäng Itaaliaga peetakse 5. septembril võõrsil, maavõistlus Andorraga toimub 9. septembril kodus.