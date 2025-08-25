X!

Arand alustas avarii kiuste MM-hooaega neljanda kohaga

Veemoto
Stefan Arand
Stefan Arand Autor/allikas: H2O F1
Veemoto

Eesti veemotosportlane Stefan Arand (Team Sharjah F1) teenis F1 H2O MM-sarja avaetapil Indoneesias neljanda koha.

Kvalifikatsioonis üheksanda koha saanud Arand tegi sprindisõidus ideaalse stardi, püsis liidrite tempos ning lõpetas viiendal positsioonil.

Ka põhisõidus sai eestlane väga hästi minema, aga sõidu katkestas stardisirge lõpus juhtunud avarii, kui Arandi seespool olnud konkurendid põrkasid kokku ning Erik Starki paat maandus Arandi oma peale. Kõik sõitjad jäid terveks.

"Suur tänu minu tiimile, kes mulle nii tugeva paadi on ehitanud," kommenteeris eestlane. "Kui nägin, et kumbagi peeglit ei olnud ning ka mootor ei töötanud korralikult, mõtlesin korra, et sõit on minu jaoks läbi. Õnneks leidsime lahendused ja läksime punkte koguma," lisas ta.

Peeglite puudumine tähendas, et ülejäänud sõidu jooksul tuli Arandil täielikult usaldada oma raadiomeest. Sellele vaatamata õnnestus tal MM-hooaja avaetapp lõpetada kõrge neljanda kohaga. Järgmine F1 H2O MM-etapp toimub Hiinas 10.-12. oktoobrini.

Toimetaja: Anders Nõmm

viimased uudised

22:55

Arand alustas avarii kiuste MM-hooaega neljanda kohaga

22:27

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

22:25

ETV spordisaade, 25. august

22:16

Enden EM-i eel: peame suutma oma kaitsega vastaste rütmi ära lõhkuda

21:32

Kalevi noored üllatasid esiliigas Elvat

20:54

Eric Tött ujus end Virtuse MM-il kuuendaks

20:16

Glinkal ei õnnestunud Nadali turniiril põhitabelisse pääseda

19:21

Vuelta kolmas etapp lõppes põneva finišiheitlusega

18:28

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

17:55

Noor Eesti jalgpallur käis end näitamas Inglismaa esiliigaklubile

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

22:27

Heiko Rannula avalikustas 12 mängijat, kes sõidavad korvpalli EM-ile Uuendatud

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

12:54

Medvedev korraldas USA lahtistel korraliku kaose

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain

18:28

Kümnevõistluse olümpiavõitja peab vigastuse tõttu MM-ilt eemale jääma

14:21

Vueltal varastati öösel Visma-Lease a Bike'i tiimi jalgrattaid

08:45

Djokovic alustas USA lahtistel võidukalt

24.08

Eesti rühmkava koondis saavutas MM-il läbi aegade parima tulemuse

09:20

Tiitlikaitsja Sabalenka pääses New Yorgis edasi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo