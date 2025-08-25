Arand alustas avarii kiuste MM-hooaega neljanda kohaga

Kvalifikatsioonis üheksanda koha saanud Arand tegi sprindisõidus ideaalse stardi, püsis liidrite tempos ning lõpetas viiendal positsioonil.

Ka põhisõidus sai eestlane väga hästi minema, aga sõidu katkestas stardisirge lõpus juhtunud avarii, kui Arandi seespool olnud konkurendid põrkasid kokku ning Erik Starki paat maandus Arandi oma peale. Kõik sõitjad jäid terveks.

"Suur tänu minu tiimile, kes mulle nii tugeva paadi on ehitanud," kommenteeris eestlane. "Kui nägin, et kumbagi peeglit ei olnud ning ka mootor ei töötanud korralikult, mõtlesin korra, et sõit on minu jaoks läbi. Õnneks leidsime lahendused ja läksime punkte koguma," lisas ta.

Peeglite puudumine tähendas, et ülejäänud sõidu jooksul tuli Arandil täielikult usaldada oma raadiomeest. Sellele vaatamata õnnestus tal MM-hooaja avaetapp lõpetada kõrge neljanda kohaga. Järgmine F1 H2O MM-etapp toimub Hiinas 10.-12. oktoobrini.