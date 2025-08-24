X!

Eesti rühmkava koondis saavutas MM-il läbi aegade parima tulemuse

Võimlemine
Eesti iluvõimlemise rühmkava koondis Rio MM-il.
Eesti iluvõimlemise rühmkava koondis Rio MM-il. Autor/allikas: EEVL
Võimlemine

Eesti iluvõimlemise rühmkava koondis saavutas Rio de Janeiros toimuvatel maailmameistrivõistlustel mitmevõistluses 12. koha.

Eestlannad teenisid kahe kava kokkuvõttes 47,300 punkti ning tulid 36 võistkonna seas 12. kohale. Tegemist on Eesti rühmkava koondise läbi aegade parima tulemusega MM-il.

Viie lindi kava eest koguti 24,300 punkti (päeva 10. tulemus) ning kolme palli ja kahe rõnga kava eest 23,050 punkti (päeva 19. tulemus). Edukasse koosseisu kuulusid Elys Kretelle Kukk, Polina Tubaleva, Johanna Simone Pertens, Valeria Valasevitš, Ester Kreitsman ja Ksenja Ožigina.

Koondise treenerid Irina Stadnik ja Julia Tjomuškina ütlesid alaliidu pressiteate vahendusel, et jäid tulemusega rahule. "Selle hooaja peamine eesmärk oli taastada Eesti rühmkava koondise projekt ning näidata EM-il ja MM-il konkurentsivõimelist taset ja tulemust. Meie koondise potentsiaal on suur, seda eriti arvestades, et praeguse rühma keskmine vanus on vaid 16,5 aastat ning enamusele neist oli Rio esimene täiskasvanute MM," kommenteerisid treenerid.

Mitmevõistluse maailmameistriks krooniti esmakordselt Jaapani koondis, kes teenis 55,550 punkti. Seejuures rändas rühmkava mitmevõistluse MM-tiitel esmakordselt Aasiasse.

Ajalooline oli ka hõbemedal, sest kodupubliku rõõmuks saavutas Brasiilia koondis 55,250 punktiga teise koha ning teenis läbi aegade esimese täiskasvanute MM-i medali. Pronksmedal kuulus valitsevale Euroopa meistrile Hispaaniale (54,750 p).

Toimetaja: Henrik Laever

