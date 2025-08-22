Anette Vaher teenis iluvõimlemise MM-il 29. koha

17-aastane Anette Vaher saavutas Rio de Janeiros toimuvatel iluvõimlemise maailmameistrivõistlustel mitmevõistluses 29. koha, mis on Eesti iluvõimlejate kõigi aegade neljas tulemus MM-idel. Kokku osales MM-il 97 iluvõimlejat 76 riigist.

MM-debüüdi teinud Vaher sooritas kaotusteta ja kindlalt kõik neli kava. Kõige paremini õnnestus kurikakava, mille eest teenis ta 26,750 punkti. Rõngakava eest sai Vaher 26,000, pallikava eest 25,200 ja lindikava eest 25,950 punkti.

MM-i ajal Vaherit treenerina saatnud Julia Tjomuškina sõnul sai Vaher karjääri esimeste maailmameistrivõistlustega suurepäraselt hakkama. "Võistluse esimesel päeval oli tunda ajavahest tingitud väsimust, kuid täna olid Anette etteasted julgemad ja täpsemad. Kõik neli kava sooritas Anette ilma ühegi kaotuse ja suuremate vigadeta. Olen väga rahul," kommenteeris Tjomuškina.

"Eesmärk sai täidetud – sooritasin kõik neli katset puhtalt," rõõmustas Vaher.

Vaheri sõnul osutus Rios kõige keerulisemaks ajavahega kohanemine ning varurõngaga võistlemine. "Kaks minutit enne võistlusplatsile minekut kordasin keerulist püüdmist ja rõngas läks katki. Õnneks oli kaasas varurõngas, millega kohe ka MM-i platsile läksingi," selgitas ta.

Mitmevõistluse maailmameister selgub reedel toimuval finaalvõistlusel, kuhu pääsesid kvalifikatsioonivõistluse 18 paremat. Mitmevõistluse finaalis sooritab iga võimleja neli vahendikava, mille tulemused summeeritakse. Kvalifikatsioonis saavutas kõrgeima punktisumma Pariisi olümpiavõitja ja valitsev maailmameister, Saksamaad esindav Darja Varfolomeev, kellele järgnesid 2025. aasta Euroopa meister, ukrainlanna Taisija Onofritšuk ning bulgaarlanna Stiliana Nikolova.

Laupäeval, 23. augustil alustab võistlemist Eesti rühmkava koondis, kelle teekond Brasiiliasse kujunes planeeritust pikemaks. Lennu ärajäämise tõttu jäi koondis kinni Amsterdami ning Eestist Brasiiliasse jõudmine võttis aega 42 tundi, lisaks ei jõudnud pagas koos nendega Rio de Janeirosse.