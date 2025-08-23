Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

Robert-Juss Soe on Eesti esimene ja seni ainus insener, kes on töötamas F1-sarjas. 25-aastane Soe on kuulunud viimased pool aastat Sauberimeeskonna autodünaamika osakonda ning loodab põnevat tööd vormelimaailmas edasi teha ka järgnevatel aastatel.

Soe asus Sauberi võistkonna juurde tööle selle aasta veebruaris, olles võitnud FS Team Tallinna dünaamikatiimi kaptenina rahvusvahelise tudengivormeli sarja tiitli.

"Väga põnevad pool aastat on olnud. Alguses oli kõik võõras, Šveitsi kolimine. Üllatavalt sarnane kodule inimeste mõistes," rääkis insener ERR-ile. "Töö poole pealt ei teadnudki, mida oodata. Üks tuttav oli ees, ta ütles, et väga põnev on. On väga põnev olnud."

Soe selgitas, et töötab autovõimekuse osakonnas rehvivõimekuse insenerina ning tema tööülesannete hulka kuulub mudelleerimine ehk simulatsioonis vaatamine. "Milliseid jõude see rehv tekitab ja siis selle rehvi võimekuse raja peal uurimine. Milline on temperatuuride jaotus rehvide peal, millise rehvirõhuga sõidetakse ja kuidas kõiki andmeid, mis auto pealt tulevad - meil on hästi palju sensoorikat - kuidas neid andmeid ära kasutada nii, et see auto lõpuks kiirem oleks ja teeks parema tulemuse," rääkis ta.

Soe rääkis, et tema kogemused ja pingutused tudengivormeli ajast said Sauberi juures päris kiiresti selgeks. "Ahhaa-efektid olid alguses need, mida meie Eestis olime mõelnud tudengivormeli poistega, et kuidas võiks asju teha. Seal täpselt niimoodi tehakse ja need asjad, mida ei ole kusagil raamatus kirjas, vaid lihtsalt on kusagil kogemuste ja teadmistega tekkinud," rääkis ta.

Aga kuidas siis ikkagi rehvide kulumist prognoosida? "Etapile eenevalt meil on loomulikult eelnevate aastate teadmised olemas, aga igal aastal on natukene erinev rehvisegu. Isegi kui on samad Pirelli rehvid, siis nende keemiline koostis muutub," vastas ta. "Palju sul rehvidest energiat läbi käib ja mis on selle raja karedus. Selle järgi tekib üks numbriline väärtus ja selle põhjal on juba võimalik hinnata. Näiteks 20 ringi saame selle seguga sõita ja 15 teise seguga."

"Siis treeningsõitude ajal Pirelli insenerid mõõdavad päriselt rehvide kulumist ja siis saad teha selle korrelatsiooni, et kuidas ette ennustatud kulumine reaalsusega kokku läheb ja selle põhjal saad võistlussõiduks juba järgmised numbrid ette anda," lisas insener.

Kick Sauberi võistkond Autor/allikas: Facebook/Stake F1 Team

Teada on, et vormelimaailmas hoitakse saladusi väga kiivalt ja eestlase sõnul ei ole rehvimaailmas teisiti. "Ma arvan, et iga meeskond mängib tugevalt reeglitega. Meie ka," ütles ta. "Kõik on mustas alas, aga oleme veidi rohkem legaalse poole peal. Teame, milliseid trikke teha saaks."

"Aga nüüd pärast suvepausi on uued reeglid rehvidega seoses ja me oleme just paremas kohas, teised peavad oma asju muutma. See võiks meid aidata," lisas ta.

Soe sõnul on ta saanud võistkonnalt head tagasisidet ja talle on juba vihjatud, et töö Sauberi rehvidega võiks jätkuda pikemalt. "Tegelikult mina olen selles autovõimekuse osakonnas, kus on rehvid, autodünaamika, rajaäärsed insenerid, ka need, keda kuulete raadiost juhiga rääkimas ehk sul on võimalik tiimisiseselt ka ringi liikuda," rääkis eestlane.

"Tegelikult mind huvitabki rohkem see auto võimekus ehk millise seadistuse täna peale paneme ja juhiga koostöö, sest kõik me üritame. Kogu eeltöö, mis me teeme enne võistlusi, ongi teoreetiline variant. Aga lõpuks on seal juht ja üks võistlusinsener, kes otsustavad, mida me päriselt autole peale paneme: mis on juhile sõidetav ja kuidas ta päriselt on võimalikult kiires raja peal. See osa mulle hästi meeldib," ütles Soe.

Vormel-1 sarja hooaeg naaseb suvepuhkuselt augusti viimasel nädalavahetusel, kui peetakse Hollandi GP. Sauber on sel hooajal tootjate seas 51 punktiga seitsmendal kohal, sõitjate arvestuses on esipiloot Nico Hülkenberg 37 punktiga üheksandal real, Gabriel Bortoleto on 14 punktiga 17. kohal.

Eesti vormelisõitja Paul Aron on sel hooajal kahes treeningsõidus Kick Sauberi masinaga sõitnud, lisaks on 21-aastane piloot katsetanud Alpine'i autot.