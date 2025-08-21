Vaher on Rio MM-il kahe kava järel 33. kohal
Anette Vaher hoiab Brasiilias Rio de Janeiros alanud iluvõimlemise maailmameistrivõistlustel kahe kava järel 33. kohta.
Esimest korda Lõuna-Ameerikas toimuval iluvõimlemise MM-il astuvad võistlustulle 76 riigi 320 parimat iluvõimlejat: 98 individuaali ja 36 rühma. Individuaalprogrammis esindab Eestit Anette Vaher, kes hoiab kahe kava kokkuvõttes kvalifikatsioonis 33. kohta (rõngas 26.000, pall 25.200).
Kahe kava järel on esikohal olümpiavõitja, kaks kuud tagasi Tallinnas toimunud EM-il kaks medalit võitnud Saksamaa võimleja Darja Varfolomeev (rõngas 30.600, pall 30.350); talle järgnevad samuti Tallinnas võimu näidanud bulgaarlanna Stiliana Nikolova (rõngas 29.350, pall 29.400) ning ukrainlanna Taisija Onofritšuk (rõngas 30.600, pall 27.550).
Vaheri jaoks jätkub MM Eesti aja järgi neljapäeva hilisõhtul. Eesti rühmkava koondis võistleb koosseisus Elys Kretelle Kukk, Polina Tubaleva, Johanna Simone Pertens, Valeria Valasevitš, Ester Kreitsman ja Ksenja Ožigina, nemad võistlevad Eesti aja järgi laupäeva hilisõhtul.
Toimetaja: Anders Nõmm