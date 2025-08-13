X!

Iluvõimlemiskoondis testis kodupubliku ees vormi

Foto: Indrek Kask
Brasiiliasse maailmameistrivõistlustel sõitev Eesti iluvõimlemiskoondis testis kolmapäeval Tallinnas publiku ja kohtunike ees toimunud kontrolltreeninguga oma vormi ja võistlusnärvi.

Suuremad ootused on seotud tänavu lennukalt pildile tõusnud Eesti rühmkava koondisega. Viis tundi päevas kestnud harjutuskordade järel tõsteti pinget kontrolltreeningutega. Kolmapäeval esitati kavasid Kalevi spordihallis publiku ees ja eelnevalt näidati end põhjanaabritele.

"Käisime eelmine nädal Soome koondisel külas, kus saime teha kontrolltreeningu Soome koondislastega ja saime tagasisidet Soome kohtunikelt. Teeme koostööd. Oleme küll konkurendid, aga teeme koostööd," ütles võimlemisliidu president Natalja Inno ERR-ile.

Rühmkava koondise treener Irina Stadnik ütles, et samad kohtunikud hindavad ka maailmameistrivõistlusi. "Soomes olid ainult kohtunikud, aga ikka tüdrukud olid natuke närvis, sest need olid samad, kes maailmameistrivõistlusi hindavad. Nad juba vaatavad, et kes mida teeb, mis element äkki ei tule välja, siis nad võistlustel juba hakkavad seda võimlejat vaatama," selgitas juhendaja.

Tallinnas jälgisid esitusi Eesti kohtunikud, kes andsid kavade järel treeneritele kohe ka väärt tagasisidet. Publiku ees esinedes oli esimestel katsetel võimlejatel pulss päris kõrge.

Retsept mõne ebakindla koha ületamiseks on klassikaline. "Lihtsalt teed sada korda, 200 korda, 300 korda. Tunne tuleb ainult sellega, et palju-palju kordi tuleb välja ja siis sa oled kindel," ütles Stadnik.

Koduse EM-i järel koosseisu muutnud, kavade raskust tõstnud ja balletiõpetaja käe all ühtsust lihvinud rühmkava koondisel on MM-iks selge siht. "Soovime pääseda finaali ehk kaheksa hulka kas lindikavaga või rõngaste ja pallide kavaga, aga siht on finaalipääs," ütles ta.

Teisipäeval laekus võimlemisliidule ametlik kaebus MM-iks koosseisust välja jäänud Kamila Grigorenko poolt, kes süüdistas eelmisel kuul sotsiaalmeedias avaldatud postituses rühma treenereid Irina Stadnikut ja Julia Tjomuškinat ebaeetilises käitumises.

Võimlemisliidu president Natalja Inno ütles, et Grigorenko kaebus on jõudnud Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusse (EADSE). "Kamila esindajad on pöördunud ka liitu oma küsimustegaa ja alaliit on esindajatele vastused andnud. Tema või tema esindajate kommentaarid treenerite väidetava ebaeetilise käitumise osas on EADSE-s," ütles Inno.

"Me oleme kaasanud siia protsessi EADSE, sest võimlemisliidus on sporditurvalisuse põhimõtted olulised. Läbipaistvuse tagamiseks, lahenduste ja uurimiste jaoks teeme koostööd. Ma väga loodan, et kõik saab korda ja me tuleme selle teema juurde tagasi peale MM-i," lisas võimlemisliidu president.

Brasiiliasse lennatakse uuel nädalal ja esimesena läheb MM-il võistlusvaibale individuaalses mitmevõistluses startiv Anette Vaher. MM toimub Rio de Janeiros 20.-24. augustini.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

