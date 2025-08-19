Karjääri raskeimaks katsumuseks valmistuv Vaher: enam ei ole nii hirmus

Septembris 18-aastaseks saavat Audentese Spordigümnaasiumi iluvõimlejat Vaherit ootab Rio de Janeiros ees karjääri raskeim ja mainekam katsumus.

"Olen väga elevil, et sõidan maailmameistrivõistlustele. Need on minu esimesed maailmameistrivõistlused ja veel Brasiilias ka. Tunnen ennast hästi, tegin palju trenni," rääkis Vaher ERR-ile.

MM-i eelse kontrolltreeningu järel ütles Vaher, et on oluliselt enesekindlam, kui juunis kodusel EM-il, kus jõudis mitmevõistluses finaali ja sai karjääri parima 22. koha. "Ma arvan, et lihtsalt see enesekindlus muutus paremaks. Ei ole nii hirmus."

Sportlasena MM-il individuaalses mitmevõistluses 28. koha saanud, praegune võimlemisliidu president Natalja Inno loodab, et Vaher jõuab Brasiilias finaali, kuigi see on EM-iga võrreldes oluliselt raskem ülesanne. Kodusel EM-il pääses finaali 24 võimlejat, MM-il on see arv kuue võrra väiksem.

"Erinevalt EM-ist, pääseb MM-il mitmevõistluses finaali ainult 18 ehk kui meil on 109 iluvõimlejat, siis ainult 18 neist pääseb finaali. Vaatamata sellele, ma arvan Anettel on väga suur võimalus, sest finaal on kolme kava kokkuvõttes. Tuleb lihtsalt ära teha," märkis Inno.

Individuaalse mitmevõistluse kvalifikatsioon kestab MM-il kaks esimest päeva.