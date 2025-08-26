X!

Läti korvpalliliit on teinud koduse EM-i eel hiiglaslikke kulutusi

Korvpall
Läti ja Sloveenia pidasid EM-i eel kontrollmängu, mille eest pidi Läti korvpalliliit maksma suure summa
Läti ja Sloveenia pidasid EM-i eel kontrollmängu, mille eest pidi Läti korvpalliliit maksma suure summa Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Korvpall

Kolmapäeval saab Riias alguse korvpalli EM-finaalturniir, aga Läti korvpallikoondise kulutused suure turniiri eel on tekitanud hulganisti küsimusi.

Eelmisel nädalal avaldas väljaandes Lasi, et koduseks EM-iks valmistus korvpalliliit on koondise ettevalmistusteks maksnud umbkaudu 1,14 miljonit eurot, millest kolmandiku on Läti haridus- ja teadusministeerium katnud.

Väljaanne avalikustas põhjaliku tabeli korvpalliliidu kulutustest ning erilist tähelepanu pälvis augusti keskel Riias toimunud kontrollturniir, mis läks alaliidule maksma 325 000 eurot. Selle sisse mahtus aga 22 000 eurot maksma läinud VIP-teenus ning 17 500 eurot maksnud foto- ja videoteenus.

Riia VEF-i endine president Edgars Jaunups võttis kulutuste osas sõna ning väitis, et korvpalliliit ei ole oma numbritega täiesti aus olnud. "Korvpalliliit on otsustanud pigem kasutada umbkaudseid kulusid, et silmi petta. Me oleme VEF-is palju näinud ja kogenud, seega teame, kui palju sellised asjad maksma minna võivad. Korvpalliliidu aruannete põhjal saab siin olla kaks vastust - kas tegemist on varguse või pädematu raiskamine."

Läti korvpalliliidu peasekretär, endine Rakvere Tarva mängumees Kaspars Cipruss jäi Lasi.lv-le kommentaari andes kidakeelseks ning lükkas kõik süüdistused tagasi, aga andis esmaspäeval korvpalliportaalile BasketNews täpsemaid selgitusi.

Cipruss rääkis, et korvpalliliidu poolt avaldatud maksumus - 1,14 miljonit eurot - oli umbkaudne number, mis lepiti kokku kevadel. "Selle alla läksid kõik kulutused, mitte ainult koondise ettevalmistus," ütles ta. "Inimesed ei saa aru, et koondise ettevalmistuste hulka läheb ka mängude korraldamine koos kaasneva meelelahutusega. Meil oli kahel mängul täismaja, loomulikult peame selle korraldamiseks maksma."

Ciprusse sõnul maksab koondise poolteist kuud kestnud treeninglaager maksma kuni 800 000 eurot, kuid Läti valitsus kattis sellest 340 000 eurot. "Ülejäänud raha tuli alaliidult," lisas ta.

Samas ei avalikustanud korvpalliliidu peasekretär portaaliga rääkides ettevalmistuste täpset maksumust, aga ta ütles, et saab selle numbri välja hõigata umbes kuu pärast.

14.-16. augustini Riias toimunud kontrollturniiri osas ütles Cipruss, et kui alaliit poleks üle veerand miljoni maksnud, poleks Sloveenia täht Luka Doncic mänginud. "VIP-ala maksis mõlemaks mänguks (Leedu ja Sloveenia - toim) 15 000, seal käis 400-600 inimest. Suurim probleem oli see, et toitlustust pakkus areen. Me ei saanud ise süüa ega juua pakkuda," rääkis peasekretär.

"Jah, me maksime sloveenlaste lennupiletide eest, aga tagasi lendasid nad ise. See oli ainus viis, kuidas Sloveenia Lätti mängima tuua. See oli meie turunduskäik. See on ka põhjus, miks Luka Doncic mängis Riias, aga mitte Šiauliais," rääkis Cipruss. "Ilma Doncicita oleksime müünud vast 60-70 protsenti pileteid, aga temaga oli täismaja. Asi läks nii hulluks, et inimesed ootasid teda hotelli juures. Lätis pole varem sellist asja juhtunud."

"Ma ei tea, kui palju me täpselt lennupiletite eest maksime, aga lõpuks tuli üks maailma kuulsamaid sportlasi meiega mängima. Muidugi maksime oma osa, see oli majanduslik otsus. Kui tahad parimaid mängijaid kohale tuua, tuleb investeerida," lisas Cipruss.

EM-finaalturniir saab alguse kolmapäeval, Läti mängib avapäeval Türgiga. Eesti koondis kohtub oma esimeses mängus Pariisi olümpial pronksmedali pälvinud Serbiaga. Eesti - Serbia mängu avavile kõlab kell 21.15, sündmuste käiku saab jälgida ERR-i spordiportaali otseblogis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

