Giannis näitas Läti vastu taset, Türgi alistas Leedu

Kreeka korvpallitäht Giannis Antetokounmpo näitas, et on EM-finaalturniiriks heas vormis, kui kogus võidus Läti üle kaksikduubli. Türgi ja Leedu pidasid maha pingelise lahingu, milles jäid lõpuks peale türklased.

Kreeka tegi Läti vastu 4:4 viigiseisult 12:0 spurdi ning läks teisele veerandile vastu 13-punktiliselt eduseisult, mis paisus mitmel korral 19 punkti peale, kuid poolajapausiks juhtisid kreeklased 61:45. Läti pusis terve teise poolaja ning jõudis otsustaval veerandil kümne punkti kaugusele, aga Kreeka lõpetas mängu kindlalt ja teenis 104:86 (30:17, 31:28, 21:21, 22:20) võidu.

30-aastane Antetokounmpo tegi võimsa esituse, kui tegi 15 minutiga 25 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli. Giannoulis Larentzakis lisas 14 punkti, Alexandros Samodurov lisas 11 silma. Lätlaste parim oli 17 punkti, viis lauda ja viis korvisöötu kogunud Rihards Lomazs, Artus Kurucs lisas 12 silma.

Kreeklased on seni kontrollmängudes alistanud Belgia, Montenegro ja nüüd Läti, kuid Serbia ja Iisraeli vastu tuli kaotusega leppima. Nendes mängudes tuli kreeklastel hakkama saada ilma NBA superstaarita, kelle debüüt ootas teadaolevalt Kreeka korvpalliliidu kindlustusmakse taga.

Kreeka kohtub reedel Itaaliaga ja pühapäeval Prantsusmaaga, EM-finaalturniiril mängitakse Küprosel. Läti kohtub veel neljapäeva õhtul Itaaliaga.

Leedu võõrustas oma eelviimases kontrollmängus Türgit, kes haaras teisel veerandil ohjadest ning juhtis mitmel korral 11 punktiga. Neljas veerand oli aga väga pingeline ning leedukatel õnnestus saavutada viiepunktiline eduseis, kuid otsustavatel hetkedel mängiti rabedalt ja Türgil õnnestus spurdiga 84:81 (21:18, 25:22, 20:19, 18:22) võit vormistada.

Türgi keskmängija Alperen Sengün viskas 25 punkti ning haaras viis lauapalli, keskmängija Cedi Osman panustas 13 punktiga. Leedu parim oli Rokas Jokubaitis, kes kogus 19 punkti, seitse lauapalli ja kuus resultatiivset söötu. Deividas Sirvydis lisas 13 punkti ja kuus korvisöötu.

Leedu mängib veel reedel Islandiga, Türgi samal õhtul Montenegroga. Leedu võistleb EM-finaalturniiril Soomes, Türgi kohtub Riias ka Eestiga.