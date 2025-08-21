Läti korvpallikoondise oluline lüli jääb EM-ilt eemale

131 korral NBA-s väljakul käinud 27-aastane Kurucs sõlmis suvel lepingu Sander Raieste endise tööandja, Euroliigas mängiva Baskoniaga, kuid ei saanud Läti koondist kontrollmängudes kannavigastuse tõttu aidata. Nüüdseks on selge, et Baskonia saadab Kurucsi operatsioonile ning tal tuleb finaalturniir vahele jätta.

Kurucs on Läti koondise üks olulisemaid lülisid: veebruaris toimunud EM-valikmängus viskas ta 83:66 võidumängus Hispaania üle 28 punkti ja võttis seitse lauapalli, keskmiselt 14,3 punktiga oli ta valikturniiril lätlaste resultatiivseim. Tunamullu kogus Kurucs lätlaste jaoks viienda kohaga lõppenud MM-finaalturniiril keskmiselt 7,9 punkti ja 6,1 lauapalli.

EM-finaalturniiril on Läti vastasteks Riias Türgi, Eesti, Serbia, Portugal ja Tšehhi. Eesti - Läti mäng toimub 29. augustil.