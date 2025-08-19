Eesti olümpiakrossi karikasarja kolmanda etapi võitis Mõttus

Husqvarna XCO karikasari jätkus möödunud nädalavahetusel Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses, kus võistlejaid ootas füüsiliselt väga nõudlik rada, millele lisas keerukust terve eelneva öö kestnud vihmasadu, mis tegi ringi märkimisväärselt libedamaks.

Meeste eliitklassis pani oma paremuse selgelt maksma Matthias Mõttus (Haanja Rattaklubi), kes sõitis vahe sisse juba võistluse avaringil. Teisele kohale kerkis Peeter Tarvis (Raplamaa Rattaklubi Komo) ja kolmanda poodiumi astme hõivas Raiko Kaldoja (CC Rota Mobilis), vahendab ejle.ee.

Mõttus on augustis näidanud väga head minekut ja võitnud hiljuti ka Rakke Rattamaratoni, kus selja taha jäi sisuliselt kogu Eesti paremik.

Valgehobusemäel pakkus meeste eliitklassi võitjale enim konkurentsi juunioride klassis võidutsenud Herlen Kajo (Kuusalu Rattaklubi). Juunioride teine ja kolmas koht kuulusid Riko Tammepuule (CFC) ja Mihkel Arrole (Porter Racing).

Naiste eliitklassis näitas parimat minekut Loore Lemloch (erasõitja), teisele ja kolmandale kohale käis tihe võitlus kuni viimaste meetriteni ning teise koha võitles välja Maris Kaarjärv (Spordiklubi Rakke), edetades Maribel Rannalat (CFC).

Võistluste direktor Rando Marten Evendi sõnul said sportlased nii tehniliselt kui ka füüsiliselt raskel rajal suurepäraselt hakkama ning võistlus sujus ilma suuremate viperusteta. Evendil tekkisid juba võistluse ajal mõtted, kuidas rada veelgi põnevamaks teha, mis annab aimu, et korraldajal liiguvad mõtted juba 2026. aasta suunas.

Husqvarna XCO sarja järgmine etapp toimub juba 24. augustil Hiiumaal.