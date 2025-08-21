Werder tahab Heina laenule võtta

The Athleticu veergudel Londoni Arsenali tegemisi kajastav James McNicholas kirjutas neljapäeval, et Inglise klubi eelistab eestlast maha müüa, kuid praeguseks ollakse valmis ka laenulepinguga nõustuma.

Samas lisas McNicholas, et kui sünnib laenuleping, siis soovib Arsenal sinna lisada klausli, mis kohustab Werderit laenulepingu lõppemise järel Heina mängijaõigused välja ostma. Arsenal hindab Heina turuväärtuseks kolm kuni viis miljonit naela (ca 5,8 miljonit eurot).

Lisaks toodi uue infokilluna välja, et Heina leping lõppeb küll järgmisel suvel, kuid Arsenal saab seda soovi korral 12 kuu võrra pikendada.

Viimati 2004. aastal Saksamaa meistriks kroonitud Werder lõpetas eelmise Bundesliga hooaja kaheksandal kohal. Uut liigahooaega alustatakse sel laupäeval võõrsil Frankfurdi Eintrachti vastu.