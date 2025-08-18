X!

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

Korvpallurite Michael Jordani ja Kobe Bryantiga korvpallikaart on saanud kõigi aegade kõige väärtuslikumaks korvpallikaardiks, mille eest võidakse pakkuda enam kui kuus miljonit dollarit (üle 5,2 miljoni euro).

Kaart kuulub 2007-08 Upper Decki peenkollektsiooni, kus on Jordani ja Bryanti autogrammid ning kaks NBA logo, kus üks on valge ja teine kuldne.

Pakkumine on praegu viis miljonit dollarit ja ostja lisatasuga on see tõstetud 6,1 miljoni dollarini. Eelmine korvpallikaardi oksjoni rekord on pärineb 2022. aastast, kui Luka Dončići kaart müüdi 3,1 miljoni dollari (umbes 2,6 millioni euro) eest.

Korvpallikaartide eramüügirekord pärineb 2009. aastast, kui Stephen Curry kaart müüdi 5,9 miljoni dollari (umbes viie miljoni euro) eest.

"Selle kaardi järele on suur nõudlus, mis on loogiline, sest see sisaldab kõike, sealhulgas fotosid ja autogramme kahelt kõigi aegade suurimalt mängijalt," ütles Heritage'i spordioksjonite direktor Chris Ivy.

"Sellel oksjonil pakutav Dual Logomani kaart on ainus eksemplar, mis sisaldab ainult Michael Jordanit ja Kobe Bryanti. See teeb sellest Upper Decki Logomani sarja kõige ihaldatuma eksemplari ning Kobe Bryanti traagilise surma tõttu 2020. aastal jääb see alati ainsaks."

Oksjon toimub Heritage'i spordioksjonil 23.-24. augustil, kus müüakse ka paljude teiste korvpalluritega seotud esemeid.

Jordan on kuuekordne NBA meister ja viiekordne Bullsi meeskonna MVP. Bryant võitis Los Angeles Lakersiga viis NBA meistritiitlit. Bryant hukkus 26. jaanuaril 2020 helikopteriõnnetuses.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

