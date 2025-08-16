Vabaduse väljaku 3x3 korvpalli turniiril võidutsesid lätlased

Tallinnas Vabaduse väljakul saab nädalavahetusel näha 3x3 korvpalli ning rahvusvahelise turniiri raames selgusid ka Eesti meistrid.

Vabaduse väljakul toimub sel nädalavahetusel 3x3 korvpalli Eesti meistrivõistluste finaaletapp koos rahvusvahelise FIBA Lite Quest valikturniiriga.

Eesti meistritiitli pälvis tiim Scanweld koosseisus Kristen Kasemets, Ralf Küttis, Georg Allemann ja Marcus Neiland, kes teenis üldkokkuvõttes Läti ja Leedu tiimide järel neljanda koha. "Emotsioon on selline kesine," ütles Kasemets. "Sellisel rahvusvahelisel turniiril oleks tahtnud paremini esineda."

"Paar nappi kaotust ja halvad kaotused, praegu see Eesti meistritiitel ei anna väga head tunnet," lisas ta.

Turniiri võitis Läti tiim Kandava/Turiba, kelle meeskonda kuulus Tokyo olümpiavõitja Edgars Kruminš ning eestlastele Kalev Cramost tuttav Zigmars Raimo. "Õhkkond oli suurepärane. Leedu meeskond on tõesti hea, maailma top15 hulgas. Ka Läti meeskonnad on väga tugevad, treenime nendega iga päev," rääkis Raimo.

"Tuul meid ei aidanud, aga just see teeb spordi huvitavaks, sest selles mängus on palju naudingut ja palju õnne. Olen rõõmus, et me võitsime - publik oli suurepärane, palju inimesi oli kohal. See oli fantastiline turniir," lisas lätlane.