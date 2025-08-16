X!

Vabaduse väljaku 3x3 korvpalli turniiril võidutsesid lätlased

Korvpall
Foto: ERR
Korvpall

Tallinnas Vabaduse väljakul saab nädalavahetusel näha 3x3 korvpalli ning rahvusvahelise turniiri raames selgusid ka Eesti meistrid.

Vabaduse väljakul toimub sel nädalavahetusel 3x3 korvpalli Eesti meistrivõistluste finaaletapp koos rahvusvahelise FIBA Lite Quest valikturniiriga.

Eesti meistritiitli pälvis tiim Scanweld koosseisus Kristen Kasemets, Ralf Küttis, Georg Allemann ja Marcus Neiland, kes teenis üldkokkuvõttes Läti ja Leedu tiimide järel neljanda koha. "Emotsioon on selline kesine," ütles Kasemets. "Sellisel rahvusvahelisel turniiril oleks tahtnud paremini esineda."

"Paar nappi kaotust ja halvad kaotused, praegu see Eesti meistritiitel ei anna väga head tunnet," lisas ta.

Turniiri võitis Läti tiim Kandava/Turiba, kelle meeskonda kuulus Tokyo olümpiavõitja Edgars Kruminš ning eestlastele Kalev Cramost tuttav Zigmars Raimo. "Õhkkond oli suurepärane. Leedu meeskond on tõesti hea, maailma top15 hulgas. Ka Läti meeskonnad on väga tugevad, treenime nendega iga päev," rääkis Raimo.

"Tuul meid ei aidanud, aga just see teeb spordi huvitavaks, sest selles mängus on palju naudingut ja palju õnne. Olen rõõmus, et me võitsime - publik oli suurepärane, palju inimesi oli kohal. See oli fantastiline turniir," lisas lätlane.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

korvpalliuudised

16.08

Vabaduse väljaku 3x3 korvpalli turniiril võidutsesid lätlased

16.08

U-16 noormehed jäid EM-il alIa Iisraelile ning langevad astme võrra madalamale

16.08

Serbia alistas Jokici ja Bogdanovici juhtimisel kindlalt Tšehhi

15.08

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha!

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

15.08

U-16 noormehed said EM-il esimese võidu, ees ootab tähtis mäng

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

14.08

Heiko Rannula: usun, et selle põlvkonnaga on endal ka märk maha panemata

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

Viimsi palkas Hispaaniast Eesti noortekoondislase

14.08

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

14.08

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

13.08

Sloveenia korvpallikoondise treener sattus Dragicite kriitika alla

13.08

Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

videod

sport.err.ee uudised

16.08

Eesti jäi viimases EM-valikmängus Iisraelile alla

16.08

Kaidi Kivioja: mul on võimalusi just pikematel distantsidel

16.08

Henry Räppo: Ironman Tallinn on suursündmus

16.08

Vabaduse väljaku 3x3 korvpalli turniiril võidutsesid lätlased

16.08

ETV spordisaade, 16. august

16.08

Sunderland naasis Premier League'i võidukalt

16.08

Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistluste medalisoosikud ei vääratanud

16.08

Paide alistas Kuressaare ka Premium liigas, Flora teenis võidulisa Uuendatud

16.08

Dremljuga ja Pulles krooniti rullsuusasprindi Eesti meistriteks

16.08

Warholm ja Bol tegid Poolas hooaja parima jooksu

16.08

Kettagolfi Eesti meistritiitli pälvisid Villmann ja Tätte

16.08

Thompson teenis Teemantliiga etapil USA tähtede ees võidu

16.08

Tiidrek Nurme võitis Paavo Nurmi poolmaratoni

16.08

Jaapani tõkkejooksja püstitas ajaloolise rahvusrekordi

16.08

VIDEO | O'Sullivan lõi ühes mängus kaks maksimaalset seeriat

loetumad

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

15.08

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha!

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

15.08

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

16.08

VIDEO | O'Sullivan lõi ühes mängus kaks maksimaalset seeriat

15.08

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

16.08

Tiidrek Nurme võitis Paavo Nurmi poolmaratoni

16.08

Serbia alistas Jokici ja Bogdanovici juhtimisel kindlalt Tšehhi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo