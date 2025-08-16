Jaapani tõkkejooksja püstitas ajaloolise rahvusrekordi

Rachid Muratake tegi laupäeval ajalugu, kui temast sai esimene Jaapani tõkkejooksja ning teine Aasia tõkkejooksja, kes 110 meetri distantsil vähem kui 13 sekundiga lõpetanud.

23-aastane Muratake ületas Fukuis toimunud võistlusel finišijoone ajaga 12,92 ning viis sellega Jaapani rahvusrekordi uude sekundisse. Tema järel lõpetasid Tatsuki Abe (13,12) ning Takayama Shunya (13,36).

Päris Aasia rekordit Muratake siiski ei pälvinud, sest 2004. aastal olümpiavõitjaks tulnud Liu Xiang sai 2006. aastal Lausanne'is ajaks 12,88. Muratake ja Xiang on aga ainsad Aasia tõkkejooksjad, kes alla 13 sekundiga distantsi lõpetanud.

Muratake kerkib tänavuse hooaja edetabelis teisele kohale, temast on kiiremini jooksnud vaid ameeriklane Cordell Tinch (12,87). Ajaloolises edetabelis jagab ta 11. tulemust Roger Kingdomi, Allen Johnsoni ja Sergei Šubenkoviga.