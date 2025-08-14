X!

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il taas mitu medalit

Lühirajal medalitele tulnud Eesti koondislased.
Autor/allikas: Sixten Sild
Hispaanias Girona linna lähistel jätkusid orienteerumise veteranide MM-võistlused lühirajaga. Eesti sportlased võitsid sel alal neli medalit.

Võistlusmaastik asus mõne kilomeetri kaugusel Vahemerest, oli liivapõhjaline, mõõduka kõrguste vahega, valdavalt hästi joostava piiniametsaga kaetud ning rohkete teede ja radadega.

Kui pühapäeval võideti sprindis kolm medalit, siis kolmapäeval suurenes eestlaste medalisaak nelja medali võrra – hõbemedalid teenisid Anu Åkerman (OK Peko) klassis N45 ja Kristo Heinmann (OK Peko) klassis M35 ning pronksmedalid Kirti Rebane (SK Mercury) klassis N50 ja Anne Arold (OK Ilves) klassis N70.

Klassis N60 jäi täpselt nagu sprindidistantsilgi esimesena medalita Airi Alnek (OK Võru) klassis N60. Medalist jäi teda seekord lahutama minut ja 13 sekundit. Esikümnesse jõudsid eestlastest veel Dmitri Šved (SRD) – kaheksas koht klassis M55, ja Kairi Tuulmägi (SK Mercury) – üheksas koht klassis N40.

Võistlused lõppevad reedel, kui joostakse tavaraja finaal.

Toimetaja: Henrik Laever

