X!

Eesti võitis orienteerumise veteranide MM-i esimesel alal kolm medalit

Orienteerumine
Heiti Hallikma (vasakul) võitis 55–59-aastaste meeste võistlusklassis hõbemedali
Heiti Hallikma (vasakul) võitis 55–59-aastaste meeste võistlusklassis hõbemedali Autor/allikas: Sixten Sild
Orienteerumine

Hispaanias Kataloonia autonoomses piirkonnas asuvas Girona linnas peetavatel orienteerumise veteranide maailmameistrivõistlustel võitis Eesti esimesel alal kolm medalit.

Veteranide MM-il osaleb üle 2400 võistleja 46 riigist. Eesti on osavõtjate arvult 131 võistlejaga kuues riik. Noorimad võistlusklassid on 35-39-aastastele ning vanuseklasside intervall on viis aastat. Vanimateks osavõtjateks on 98-aastane soomlanna Sole Nieminen, kes on ainus osaleja üle 95-aastaste naiste vanuseklassis, ning 95-aastased Pentti Pelkonen Soomest ja Kjell Arne Pettersson Rootsist võistlusklassis M95.

Esimene medalivõistlus peeti pühapäeval, kui kavas olid sprindi finaaljooksud. Põnevad rajad kulgesid ligi 2000-aastase linna ajaloolise vanalinna mägistel tänavatel ja kindlusemüüride labürintides. Võistluspaiga suurepärasest sobivusest orienteerumissprindiks räägib kõnekalt fakt, et aastal 2028 peetakse samas paigas orienteerumise maailmameistrivõistlused sprindidistantsidel.

Eestlastele oli esimene medaliala edukas – hõbemedalid teenisid Kirti Rebane (SK Mercury) 50–54-aastaste naiste ja Heiti Hallikma (OK Võru) 55–59-aastaste meeste võistlusklassis ning pronksmedali Anu Åkerman (OK Peko) 45–49-aastaste naiste seas.

Kaks eestlast jäid oma võistlusklassis neljandaks ehk esimesena medalita – Maimu Tornberg (OK Kooperaator) klassis N85 ja tema tütar Airi Alnek (OK Võru) klassis N60.  Medalist jäi neid lahutama vastavalt 23 ja 55 sekundit. Esikümnesse jõudsid eestlastest veel Kairi Tuulmägi (SK Mercury) – seitsmes koht klassis N40 – ja Kristo Heinmann (OK Peko), kes sai samuti seitsmenda koha klassis M35.

Võistlused jätkuvad teisipäeval, kui joostakse metsadistantside kvalifikatsioonivõistlus.

Toimetaja: Maarja Värv

viimased uudised

13:59

Balti liiga nädalavahetus tõi Eesti naiskondadele kaks kaotust

13:31

Valge Daami maleturniiri võitjamõõga pälvis Saksamaa suurmeister

12:57

Alcaraz alustas rabeda võiduga, Medvedev langes konkurentsist

12:30

Norra meedia: FIS tahab kahele suusahüppajale võistluskeeldu määrata

12:09

Eesti võitis orienteerumise veteranide MM-i esimesel alal kolm medalit

11:46

Swiatek pääses mänguta edasi, Navarro kaotas eduseisust

11:11

Märt Ibruse korvpallikommentaar: korvpallirahvas taas elevil

10:43

Lisarajal peale jäänud Rose võitis üle pika aja turniiri

10:06

Eesti U-15 jalgpallikoondis võitis kindlalt ka Gibraltarit

09:34

Eesti kabetajad võitsid noorte Euroopa meistrivõistlustelt neli medalit

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

16.07

Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

10.08

Vormel-1 sarja lävel Aron: siiani on kõik läinud nii, nagu lootsime

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi

10.08

NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

10.08

Jokic domineeris kontrollmängus Kreeka vastu, kes mängis ilma Gianniseta

10.08

Karm kolmas veerandaeg andis Eesti korvpallinoortele EM-il kolmanda kaotuse

10.08

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha Uuendatud

10.08

Läti jäi kontrollmängus Itaaliale kindlalt alla

10.08

Blink Festivalil võidutsesid Uldal, Vittozzi, Jeanmonnot ja Perrot

08:04

Aleksandr Selevko alustas hooaega teise kohaga

10.08

Kristin ja Silver Lätt said maailmamängudel neljanda koha

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo