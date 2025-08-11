Eesti võitis orienteerumise veteranide MM-i esimesel alal kolm medalit

Veteranide MM-il osaleb üle 2400 võistleja 46 riigist. Eesti on osavõtjate arvult 131 võistlejaga kuues riik. Noorimad võistlusklassid on 35-39-aastastele ning vanuseklasside intervall on viis aastat. Vanimateks osavõtjateks on 98-aastane soomlanna Sole Nieminen, kes on ainus osaleja üle 95-aastaste naiste vanuseklassis, ning 95-aastased Pentti Pelkonen Soomest ja Kjell Arne Pettersson Rootsist võistlusklassis M95.

Esimene medalivõistlus peeti pühapäeval, kui kavas olid sprindi finaaljooksud. Põnevad rajad kulgesid ligi 2000-aastase linna ajaloolise vanalinna mägistel tänavatel ja kindlusemüüride labürintides. Võistluspaiga suurepärasest sobivusest orienteerumissprindiks räägib kõnekalt fakt, et aastal 2028 peetakse samas paigas orienteerumise maailmameistrivõistlused sprindidistantsidel.

Eestlastele oli esimene medaliala edukas – hõbemedalid teenisid Kirti Rebane (SK Mercury) 50–54-aastaste naiste ja Heiti Hallikma (OK Võru) 55–59-aastaste meeste võistlusklassis ning pronksmedali Anu Åkerman (OK Peko) 45–49-aastaste naiste seas.

Kaks eestlast jäid oma võistlusklassis neljandaks ehk esimesena medalita – Maimu Tornberg (OK Kooperaator) klassis N85 ja tema tütar Airi Alnek (OK Võru) klassis N60. Medalist jäi neid lahutama vastavalt 23 ja 55 sekundit. Esikümnesse jõudsid eestlastest veel Kairi Tuulmägi (SK Mercury) – seitsmes koht klassis N40 – ja Kristo Heinmann (OK Peko), kes sai samuti seitsmenda koha klassis M35.

Võistlused jätkuvad teisipäeval, kui joostakse metsadistantside kvalifikatsioonivõistlus.