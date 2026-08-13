Eestlaste medalisaak veteranide MM-il täienes lühirajal nelja medaliga

Võistlus peeti tehniliselt suhteliselt lihtsal ja tasasel maastikul, mis võimaldas väga kiiret jooksu, kus aga vead olid kerged tekkima ülemäärasest kiirusest. Kui sprindidistantsil võitsid eestlased kolm medalit, siis lühirajal lausa neli – kaks kulda, hõbeda ja pronksi.

Oma vanuseklassi maailmameistriteks tulid Anu Åkerman (Värska OK Peko) klassis N45 ja Ene Ehrenpreis (Rakvere OK) klassis N75. Hõbedale jooksis ennast Jana Kink (OK Kape) klassis N55 ja pronksi pälvis Tiiu Kaasik (OK Ilves) klassis N75.

Esikümnesse jõudsid eestlastest veel Ats Sõnajalg (SK Saue Tammed) – viies koht klassis M35, Dmitri Shved (SRD) – kaheksas koht klassis M55, Tiit Tali (OK Ilves) – üheksas koht klassis M65, Rein Unt (OK TON) – viies koht klassis M75, Mihhail Taivere (OK Kape) – seitsmes koht klassis M85, Heino Mardiste (OK Kape) – seitsmes koht klassis M90, Airi Alnek (OK Võru) – kuues koht klassis N60, Anne Arold (OK Ilves) – üheksas koht klassis N70, Hille Tasa (SK Saue Tammed) – kuues koht klassis N75, Leili Prans (OK Ilves) – kaheksas koht klassis N75 ja Ilme Aint (OK Orion) – seitsmes koht klassis N85.

Võistlused lõpevad tavaraja võistlusega reedel.