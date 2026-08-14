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Eestlanna lõpetas orienteerumise veteranide MM-i kolme kuldmedaliga

Orienteerumine
Eestlastest medalivõitjad autasustamisel (vasakult): Anu Åkerman, Jana Kink, Ene Ehrenpreis, Tiiu Kaasik
Eestlastest medalivõitjad autasustamisel (vasakult): Anu Åkerman, Jana Kink, Ene Ehrenpreis, Tiiu Kaasik Autor/allikas: Sixten Sild
Orienteerumine

Orienteerumise veteranide maailmameistrivõistlused Kagu-Poolas Rzeszowi linna lähistel lõppesid reedel tavarajaga.

Maastik oli eelmiste võistluspäevadega võrreldes oluliselt mägisem ja hea tulemuse tagas ainult täpse kaardilugemise ja hea pikamaajooksuvormi sümbioos. Klassis N45 tõestas Anu Åkerman (Värska OK Peko) oma mitmekülgsust, võites sprindi ja lühiraja järel ka tavaraja kuldmedali.

5,4 km pikkusel mägisel rajal edestas ta lätlanna Inga Dambet kaheksa sekundiga.  Teise medali tõi Eestile Peep Koppel (Kooperaator) klassis M80, kes võitis 3 km pikkusel rajal hõbeda soomlase Paavo Inkineni järel.

Esikümnesse jõudsid eestlastest veel Ats Sõnajalg (SK Saue Tammed) - 8. koht klassis M35, Dmitri Shved (SRD) – 8. koht klassis M55, Mihhail Taivere (OK Kape) - 8. koht klassis M85, Marje Viirmann (Harju OK) – 5. koht klassis N65, ja Ilme Aint (OK Orion) – 10. koht klassis N85.

Toimetaja: Anders Nõmm

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