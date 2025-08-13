Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

Kõrgetasemelise meeste vasaraheite võitis kodupubliku rõõmuks Pariisi olümpiahõbe Bence Halasz, kes heitis viiendas voorus maailma hooaja tippmargi 83.18, mis tähistas ühtlasi uut isiklikku rekordit. Teise koha saavutas 81.88-ga valitsev olümpiavõitja kanadalane Ethan Katzberg ning üle 80 meetri heitis ka ukrainlane Mõhhailo Kokhan (80.84).

Naiste teivashüppes teenis esikoha sloveenlanna Tina Šutej võistluste rekordi 4.73-ga. Armand Duplantise noorem õde Johanna ületas algkõrguse 4.16, kuid enamaks võimeline ei olnud ning sai kaheksanda koha.

Jooksualadel pakkus suurima üllatuse jamaikalane Bryan Levell, kes läbis 200 meetrit ajaga 19,69, millega parandas isiklikku rekordit ligi poole sekundi võrra. Levellist on tänavu kiiremad olnud vaid ameeriklased Noah Lyles (19,63) ja Kenny Bednarek (19,67). Jamaikalase järel lõpetasid lõuna-aafriklased Wayde van Niekerk (20,07) ja Benjamin Richardson (20,30).

100 meetri distantsil oli kiireim Pariisi olümpiahõbe jamaikalane Kishane Thompson (9,95), teist kohta jäid jagama ghanalane Abdul-Rasheed Saminu ja lõuna-aafriklane Akani Simbine (mõlemad 10,01).

Meeste 800 meetri jooksu võitis isikliku rekordi 1.42,96-ga keenialane Laban Kipkorir Chepkwony. Talle järgnesid iirlane Mark English (1.43,37) ja prantslane Yaniz Meziane (1.43,71).

Naiste jooksudes näitasid võimu hollandlannad Femke Bol, Nadine Vasser ja Lieke Klaver. Bol sai 400 meetri tõkkejooksus ülekaaluka võidu (52,24), kui edestas enam kui kahe sekundiga belglannat Naomi van den Broecki. Visser võttis 100 meetri tõkkejooksus esikoha 12,43-ga ning Klaver võidutses 400 meetri sileda maa distantsil (50,11).