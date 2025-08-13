X!

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

Kergejõustik
Bence Halasz.
Bence Halasz. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Kergejõustik

Budapestis toimunud Istvan Gyulai mälestusvõistlusel sündis lisaks Armand Duplantise maailmarekordile veel mitu vägevat võidutulemust.

Kõrgetasemelise meeste vasaraheite võitis kodupubliku rõõmuks Pariisi olümpiahõbe Bence Halasz, kes heitis viiendas voorus maailma hooaja tippmargi 83.18, mis tähistas ühtlasi uut isiklikku rekordit. Teise koha saavutas 81.88-ga valitsev olümpiavõitja kanadalane Ethan Katzberg ning üle 80 meetri heitis ka ukrainlane Mõhhailo Kokhan (80.84).

Naiste teivashüppes teenis esikoha sloveenlanna Tina Šutej võistluste rekordi 4.73-ga. Armand Duplantise noorem õde Johanna ületas algkõrguse 4.16, kuid enamaks võimeline ei olnud ning sai kaheksanda koha.

Jooksualadel pakkus suurima üllatuse jamaikalane Bryan Levell, kes läbis 200 meetrit ajaga 19,69, millega parandas isiklikku rekordit ligi poole sekundi võrra. Levellist on tänavu kiiremad olnud vaid ameeriklased Noah Lyles (19,63) ja Kenny Bednarek (19,67). Jamaikalase järel lõpetasid lõuna-aafriklased Wayde van Niekerk (20,07) ja Benjamin Richardson (20,30).

100 meetri distantsil oli kiireim Pariisi olümpiahõbe jamaikalane Kishane Thompson (9,95), teist kohta jäid jagama ghanalane Abdul-Rasheed Saminu ja lõuna-aafriklane Akani Simbine (mõlemad 10,01).

Meeste 800 meetri jooksu võitis isikliku rekordi 1.42,96-ga keenialane Laban Kipkorir Chepkwony. Talle järgnesid iirlane Mark English (1.43,37) ja prantslane Yaniz Meziane (1.43,71).

Naiste jooksudes näitasid võimu hollandlannad Femke Bol, Nadine Vasser ja Lieke Klaver. Bol sai 400 meetri tõkkejooksus ülekaaluka võidu (52,24), kui edestas enam kui kahe sekundiga belglannat Naomi van den Broecki. Visser võttis 100 meetri tõkkejooksus esikoha 12,43-ga ning Klaver võidutses 400 meetri sileda maa distantsil (50,11).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

09:54

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

12.08

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

12.08

Keenia pikamaajooksja sai dopingureeglite rikkumise eest võistluskeelu

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

11.08

Keilas osutus kõige visamaks ultrajooksjaks Kaur Alle

10.08

Moser ja Palmsaar said U-20 EM-il neljanda koha

09.08

Seire sai 200 meetri jooksus kuuenda koha, Iir kettaheites kaheksas

09.08

Ümber Ülemiste järve jooksul võidutsesid Latsepov ja Bell

09.08

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi

09.08

Heti Väät tuli U-20 EM-il kaheksandaks

09.08

Kümnekordne Eesti meister Heil jättis kuuli nurka

08.08

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

08.08

Moser jõudis U-20 EM-il finaali, Seire teist päeva järjest poolfinaalis

07.08

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

07.08

Ingebrigtseni hooaja avastart lükkub veelgi kaugemale

07.08

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

07.08

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

06.08

Veel ühele Keenia pikamaajooksjale määrati ajutine võistluskeeld

sport.err.ee uudised

13:24

Kalev/Cramo täiendas eesliini NBA tütarliigas mänginud ameeriklasega

12:59

Rõbakina treener vabanes WTA poolt määratud juhendamiskeelust

12:25

Keila KK hankis korvi alla ameeriklasest tsentri

11:43

Bulgaaria tennisetähe muljetavaldav seeria saab otsa

11:17

Raag võitis rallikrossi Balti meistrivõistluste etapi Leedus

10:40

PSG tahab Donnarummast lahti saada

09:54

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

09:21

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

08:45

Alcaraz teenis Cincinnatis hooaja 50. võidu

08:00

Mourinho andis Meistrite liigas van Persiele õppetunni

12.08

Tallinnas kogunevad Baltikumi parimad ronijad

12.08

Grabe langes maailmamängudel konkurentsist veerandfinaalis

12.08

Skype'i asutaja seilab Tallinnas toimuval MM-il: raske on ärkvel püsida

12.08

ETV spordisaade, 12. august

12.08

Pevkur võrkpallinaiste nukrast aastast: peame saama võimalikult palju mängijaid profitasemele Uuendatud

12.08

Tammeka lõi karikamängus kaheksa väravat

12.08

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

12.08

Tamm oli eestlastest ainsana ITF-i turniiridel võidukas

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo