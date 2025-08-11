X!

Jörgen-Matthias Talviku ja Lucas Leok tegid Saksamaal tugeva nädalavahetuse

Jörgen-Matthias Talviku
Jörgen-Matthias Talviku Autor/allikas: Karli Saul
Saksamaa motokrossi meistrivõistluste hooaja kuues etapp sõideti legendaarsel kõva pinnasega Gaildorfi krossirajal. MX Masters klassis õnnestus Jörgen-Matthias Talvikul üks sõit pjedestaalil lõpetada ja etapi kokkuvõttes kuues koht teenida. 85cc klassis võitis Lucas Leok mõlemad võistlussõidud.

Talviku sõitis ajasõidus välja viienda ringiaja ning tegi esimeses võistlussõidus väga ilusa stardi, kui tuli avaringilt tagasi kuuendal kohal. Finišisse tuli Talviku lõpuks viiendana, vahendab msport.ee.

Teises sõidus tegi Talviku enda kohta kehva stardi ja esimeselt ringilt jõudis ta tagasi üheksandana. Sõidu teises pooles tõusis ta viiendaks, kuid kaks ringi enne lõppu möödus eestlasest üks konkurent ning finišisse jõudis Talviku kuuendana.

Kolmanda sõidu stardis oli Talviku taas suurepärases hoos ja esimeste kurvide järel võttis ta sisse kolmanda koha. Sellel positsioonil tuli ta ka finišisse.

Etapi kokkuvõttes saavutas Talviku 51 punktiga kuuenda koha, Erki Kahro lõpetas kahe punktiga 24. kohal. Etapivõidu teenis 61 punktiga Maximilian Spies. Hooaja kokkuvõttes on Talviku 285 punktiga neljandal kohal, üldliidriks tõusis 330 punktiga hollandlane Roan Van De Moosdijk.

85cc klassi ajasõidus näitas võimu Lucas Leok, kes sõitis välja parima ringiaja, edestades teist aega näidanud Jarno Jansenit 1,8 sekundiga. Leok alustas esimest võistlussõitu suurepärase stardiga ning asus kohe juhtima. Leok tegi seejärel vahe sisse ning temaga suutis kaasa minna vaid šveitslane Jarno Jansen. Konkurent püsis kogu sõidu eestlasel seljataga viiesekundilise vahemaaga, kuid kordagi ta ohtlikuks ei saanud ja Leok võttis avasõidus esikoha.

Teist võistlussõitu alustas Leok taas väga hea stardiga ja esimese kurvi järel võttis ta sisse teise koha. Mõne hetke pärast tegi ta väikse sõiduvea ning langes kolmandaks, kuid ringi lõpuks tõusis ta tagasi teisele kohale. Läks aega veel üks ring ja Leok tõusis sõidu liidriks. Seejärel hakkas ta vaikselt oma jälitajatega vahet kasvatama ja finišisse jõudis ta 12-sekundilise edumaaga.

Etapi kokkuvõttes kuulus esikoht 50 punktiga Leokile. Robin Robert Mooses teenis 28 punktiga kuuenda koha, Martin Raud 24 punktiga üheksanda koha ja Rasmus Näär üheksa punktiga 17. koha.

Leok on sarja kokkuvõttes kindlalt 212 punktiga esikohal. Neljandat kohta hoiab 147 punktiga Raud, Mooses on 73 punktiga 11. kohal ja Näär 10 punktiga 32. kohal.

Eelviimane etapp sõidetakse augusti viimasel nädalavahetusel Prantsusmaal Bitche krossirajal.

Toimetaja: Henrik Laever

