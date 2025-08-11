X!

Eesti kabetajad võitsid noorte Euroopa meistrivõistlustelt neli medalit

Kabe
Emilia Kello (vasakult), Stanislav Ushkov ja Kevin Kurik medalitega
Emilia Kello (vasakult), Stanislav Ushkov ja Kevin Kurik medalitega Autor/allikas: Reijo Kurik
Kabe

Itaalias Chianciano Termes lõppenud Euroopa noorte meistrivõistlused kabes tõid Eestile Euroopa noorte meistritiitli. Tiitel võideti viimasel võistluspäeval rahvusvahelise kabe välkturniiri raames. 12-aastasele noorkabetajale Kevin Kurikule oli see juba teine samalaadne tiitel, lisaks võitis Kurik pronksmedali sama võistluse täispika ajalimiidiga formaadis.

Euroopa noorte meistrivõistlusi peeti sel aastal juba 25. korda, Eestist osales 28 noort kabehuvilist. Kokku võttis võistluse põhiturniirist osa 186 kuni 19-aastast noort 12 riigist. Võisteldi neljas erinevas vanusegrupis ning kolmes erineva ajalimiidiga võistlusformaadis.

Välja jagati 24 medalikomplekti, Eesti mängijad võitsid kokku neli medalit ning lisaks hulgaliselt kohti esikümnes. Paljudel juhtudel jäi medal vaid mõne koefitsendipunkti kaugusele.

Eesti medalitoojad olid Stanislav Ushkov, kes sai kuni 10-aastaste poiste kiirkabes kolmanda koha, Kevin Kurik, kes oli kuni 13-aastaste poiste põhiturniiril kolmas ja võitis välkturniiri ning Emilia Kello, kes sai kuni 19-aastaste tütarlaste põhiturniiril kolmanda koha.

Toimetaja: Maarja Värv

