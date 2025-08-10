NBA mehed tõid Saksamaale Sloveenia üle võidu, Iisrael alistas Kreeka

Dennis Schröder viskas 18 punkti ja lisas kuus resultatiivset söötu, Franz Wagner panustas 17 punktiga ning Saksamaa alistas Sloveenia Manheimis 80:70. Ilma Luka Doncicita mänginud Sloveenia juhtis seitse minutit enne mängu lõppu 67:60, Schröder vastas sellele kaheksa järjestikuse punktiga ning Saksamaa viskas viimase kolme ja poole minutiga 12 vastuseta jäänud punkti.

Serbia eest ei käinud teiste seas väljakul Nikola Jokic ja Bogdan Bogdanovic, aga sellele vaatamata alistati Küpros koguni 122:55. Tristan Vukcevic oli võitjate resultatiivseim 24 punkti ja seitsme lauapalliga, Balsa Koprivica lisas 22 punkti ning Filip Petrušev 18 silma. Giannis Antetokounmpo, Kostas Sloukase ja Kostas Papanikolaouta pidi hakkama saama ka Kreeka, kes tunnistas aga Iisraeli 75:58 paremust.

Roman Sorkin ja Deni Avdija viskasid teisipäeval Eestile alla jäänud Iisraeli kasuks 16 punkti, Kreeka resultatiivseimad olid Tyler Dorsey 14 ja Panagiotis Kalaitzakis 12 punktiga. "Olime nürid, kiretud ja ilma energiata. Mängijad peavad aru saama, et elus ega spordis ei anta midagi niisama," kommenteeris Kreeka peatreener Vassilis Spanoulis.

Eesti alagrupikaaslane Portugal pidi tunnistama Argentina 84:70 paremust, Montenegro alistas 102:90 Bosnia ja Hertsegoviina ning Leedu sai 77:54 jagu Gruusiast. Esimest korda sel suvel mängis leedukate koosseisus kapten Jonas Valanciunas, kes panustas 14 minuti jooksul 11 punkti ja kuue lauapalliga.