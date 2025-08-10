Jokic domineeris kontrollmängus Kreeka vastu, kes mängis ilma Gianniseta
Serbia superstaar Nikola Jokic juhtis oma rahvusmeeskonna võidule Kreeka üle, tehes kontrollmängus topeltduubli.
Serbia võttis Euroopa meistrivõistlusteks valmistudes oma kolmanda järjestikuse võidu. Kreeka koondis alistati tulemusega 76:66 (26:26, 17:8, 12:3, 21:19).
Nikola Jokic kogus 23 punkti, 19 lauapalli ja 4 resultatiivset söötu. Los Angeles Clippersi tagamängija Bogdan Bogdanovic viskas Serbia eest 9 punkti.
Kreeka resultatiivseim punktitooja oli 18 punktiga Dinos Mitoglou, kes realiseeris oma mõlemad kolmepunktivisked.
Kreeka mängis aga ilma oma superstaari Giannis Antetokounmpota, kes ei osalenud Küprosel toimunud sõpruskohtumises, kuna järgis Kreekas individuaalset ettevalmistusplaani
NIKOLA JOKIC SOMBOR SHUFFLE— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) August 9, 2025
WE ARE SO BACK pic.twitter.com/TbXb1Na2jG
