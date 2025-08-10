Läti jäi kontrollmängus Itaaliale kindlalt alla

X!

Läti korvpallikoondis kaotas kontrollkohtumises Itaalia meeskonnale 75:91.

Mäng algas võrdselt, kui esimene poolaja lõpuks oli seis 27:25 itaallaste kasuks. Teisel veerandil saavutas Itaalia ka 34:25 eduseisu, kui Läti viskas nelja minutiga vaid neli punkti. Poolaja lõpuks juhtis Itaalia siiski vaid kolme punktiga.

Kolmandat veerandaega alustas Läti 10:0 vahespurdiga ning läks juhtima 53:46, kuid siis tegi Itaalia omakorda suure vahespurdi ning asus lätlastest ette. Kuigi Lätil õnnestus korraks taas ette minna, tegi Itaalia neljandal veerandaja alguses head mängu ning Lätil tuli itaallaste paremust tunnistada.

Itaalia resultatiivsem oli Simone Fontecchio 21 punktiga. Giampaolo Ricci lisas 16, Nicolo Melli 13, Matteo Spagnolo 12 ja Marco Spissu 11 punkti. Lätlaste parimad olid Kristaps Porzingis ja Kristers Zoriks 14 punktiga, Davis Bertans lisas 13 silmaga.

27. augustil algaval EM-il kuulub Läti A-alagruppi koos Eesti, Portugali, Türgi, Serbia ja Tšehhiga. Itaalia kohtub C-alagrupis Küprose, Gruusia, Hispaania, Kreeka ning Bosina ja Hertsegoviinaga.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

