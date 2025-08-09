Pärnus läks esimene esikoht lätlasele, Kajak debüteeris ajasõidus

Pärnus Porsche Ringil toimuval Feltcar Estonian Grand Prix auto- ja motospordivõistlusel sõideti reedel peamiselt kvalifikatsioone, kuid toimus ka esimene võistlussõit.

Klassis V1600BaTCC esimeses võistlussõidus oli parim lätlane Mareks Matvejevs (Opel Astra), parima eestlasena sai Risto Sirg (Toyota Yaris) teise koha. Ruudi Reinumägi (Honda Civic) oli kolmas ja Robin Parv (BMW 1. seeria) kuues. Sellel klassil on nädalavahetusel kavas veel kaks võistlussõitu.

Autode ringrajasõidus debüteeriv kardispordi Euroopa meistrivõistluste hõbe Markus Kajak (Porsche 911 GT3) oli parim klassi FRC GT kvalifikatsioonis. Kajak näitas parimal ringil aega 1.12,766, teiseks jäänud Kimmo Takalo (Lamborghini Gallardo) kaotas talle 1,959 sekundiga. Kajak sõidab EGP Open arvestuses, Takalo GT Open 1-s.

Kajak tegi oma esimesed ringid Pärnus Porsche Ringil päev enne võistlust. "Tegin eelnevalt ka simulaatoritreeningut, mis mõningase ülevaate rajast andis, aga muidugi ei ole sama, mis päriselt sõitmine. Esimeses kahes treeningus harjusin rajaga, kolmandas hakkasin vaikselt suruma ja proovima," rääkis Kajak.

"Kvalifikatsiooni ajaga päris rahul ei ole, eelnenud vabatreeningul oli kiirus parem. Eks rajal oli varasemast sõitudest rehvikiht maas ja sõita oli kuidagi raskem." Nimetatud teises treeningus näitas Kajak aega 1.12,187.

Superbike'i kvalifikatsiooni kiireim oli soomlane Eemeli Lahti (Aprilia) ajaga 1.13,594, Hannes Soomer (BMW) kaotas talle 0,02 sekundiga. "Kuu aega ei olnud mootorrattaga sõitnud ja väga äge oli jälle rajal olla," rääkis Soomer. "Arvan, et üle mitme aasta tuleb võidu peale kõva võidusõit." Superbike, B1200 ja SB Openi ühisesse starti on laupäeval oodata 23 sõitjat.

Laupäeval algavad Porsche Ringil võistlussõidud kell 11.25.