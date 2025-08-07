X!

Tallinnas kulmineerusid rahvusvahelised laste mängud

Varia
Foto: ERR
Varia

Neljapäeval lõppesid Tallinnas rahvusvahelised laste mängud. Eestlastele olid kodused võistlused edukad ja erinevates pallimängude finaalides võis näha mitut Tallinna võistkonda.

Rannavõrkpalli tasavägises finaalis pidid Tallinna poisid tunnistama austerlaste 2:0 paremust. Jan Erik Praks sõnas, et võit jäi geimilõppude taha ja tulevikus on tähtis viimaseid palle paremini mängida.

"Ma arvan, et geimi lõpus olid valed, halvad lahendused ja oleks võinud selle mängu küll ära võtta, aga jah - jäi sinna geimi lõpu taha," sõnas ta ERR-ile.

Jalgpalli pronksimängus suutsid vastastest kaks aastat nooremad Tallinna tüdrukud Bangkoki tiimi penaltitega alistada. Pealinna poiste tiimi mäng leedukatega läks samuti penaltitele ja seal tuli eestlastel vastu võtta valus kaotus. Tüdrukute väravavaht Andra Sammal kinnitas, et jäi võitlusvaimuga rahule.

"Ma jäin rahule sellega, et kui meile löödi värav, me läksime ikkagi jahtima seda nagu viiki või siis võitu," lausus ta. "Me lõime ikkagi ilusti tagasi ja kuigi nad lõid viimasel minutil selle viigivärava, läks penaltitele, aga me ikkagi võitsime."

Tüdrukute 3x3 korvpallis läks poolfinaal Tallinna ja Tšehhi linna Brno vahel lisaajale, Eesti tüdrukud tabasid korvi esimesena ja kuigi finaalile mindi vastu ilma ühe põhimängijata, siis võidulootust maha ei maetud.

"Ma arvan, et me kindlasti lähme väga võitlema ja me läheme selle mindset'iga, et me tahame seda rohkem kui nemad ja me lihtsalt vaatame, mis tuleb. Me ei stressa üle," sõnas Hannelore Rihanna Polma. "Me anname 110% endast kindlasti," lisas Ellen Murd.

Finaalis Taipeiga tuli paraku tunnistada vastaste paremust, mäng kaotati seisuga 4:10.

Tallinna poiste sats võitis poolfinaalis kindlalt Kaunase võistkonda ja finaalis kohtuti samuti Leedu poistega, võitluslik mäng kaotati 14:18.

Eesti edukaima sportlasena laste mängudel võitis ujuja Emily-Pärli Jäärats kuus medalit, neist neli kulda ja kaks hõbedat. Ühtlasi kordas ta 100 meetri vabaujumises Eesti U-14 rekordit.

Järgmisel aastal võõrustab laste mänge Taiwan.

Toimetaja: Siim Boikov

