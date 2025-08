Maailmameister Soodla veemoto võlust: sa ei tea kunagi, mis võib juhtuda

Tartu Kalevi Veemotoklubi rohkem kui 20 aastat kestnud edulugu rahvusvahelistel tiitlivõistlustel on tänavu saanud uusi lehekülgi.

GT30 klassis pikalt maailmameistritiitlit jahtinud Kärol Soodla jõudis sihile juulikuus Suurbritannias toimunud MM-il.

11 aastat tagasi veemotoga tegelema hakanud Soodla oli juba varasemalt võitnud MM-idelt hõbedaid ja pronkse ning tulnud ka Euroopa meistriks. Nüüd täitus viimane lünk. Paadiklassis, kus kiirused küündivad 90 kilomeetrini tunnis, oli õnn MM-il seekord Soodla poolel, sest kuld tuli väiksest sõiduveast hoolimata.

"Mulle meeldib selle ala juures see, et see on nii ootamatu," tõdes Soodla ERR-iga rääkides. "Kui sõita vee peal, siis see vesi muutub kogu aeg. Ja sa ei tea kunagi täpselt, mis juhtuda saab. Ja kuna see on ka motosport, siis alati see tehnika on ka... ettearvamatu võib vahel olla. Kõik selle juures on nii tore – kõik see tiimitunnetus ja sa lähed sinna vee peale ja see on hoopis teistsugune tunne, kui sa sõidad."

Noorteklassi GT-15 maailmameistrivõistlustel Lätis võitis tänavu kuldmedali 16-aastane Viljandi noormees Paul Richard Laur, kes samuti Tartu Kaleviga edukalt koostööd teeb. Viljandi Nord Racing Clubi sportlane triumfeeris sel viisil teist korda, sest GT-15 klassis võidutses ta MM-il ka kaks aastat tagasi. Veemotoga on vastava perekondliku taustaga Paul tegelenud kaheksa aastat. Sportlase panus on eriti määrav paadile õige seadistuse leidmisel.

"Paadi ehitamine on selline väga spetsiifiline värk. Seda ei saa väga ise teha. Aga muidu kõik testid ja seadistused – ma ise pean muidugi väga palju kaasa aitama, sest nemad ei saa aru, mis täpselt paadis toimub. Meil ei ole eriti mingeid mõõtmisvahendeid, mis saaks kaasa aidata," selgitas Laur.

Tartu ja Viljandi klubide, treenerite ning sportlaste koostöö on andnud häid tulemusi – paate saab katsetada erinevates oludes, nii jõel kui järvel. Tartu personali suur tugevus on paadikered, mida valmistatakse maailmatasemel.

Kuulsad ja tõhusad Eesti vindid valmivad aga põhja pool.

"Maailmakuulsad vindid praegu on kõik Erik Aaslav-Kaasiku käest Tallinnast tulevad. Ja tema on ka üks väga suur võidu võti, mis on. Me saame ikkagi seal sellist isiklikku tähelepanu ja see on väga oluline ja väga tähtis," kinnitas treener Henry Põvvat.

Järgmisel hooajal vahetavad nii Soodla kui Laur paadiklassi. Enne toimuvad aga sügisel veel Euroopa meistrivõistlused.