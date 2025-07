Eestlanna krooniti veemoto maailmameistriks

"Uskumatu, see ei jõua veel kohale... Me oleme tiimiga selle nimel nii palju aastaid töötanud – ja lõpuks on MM-kuld meie!" jagas eestlanna oma esimesi emotsioone pärast tiitli kindlustamist.

Soodla esimene MM-medal GT30 klassis, pronks, tuli 2018. aastal. Järgnesid pronks 2021. aastal, hõbe 2022. aastal ja veel üks pronks 2023. aastal. 2024. aasta kevadel lisandus ka pronksmedal OSY400 klassis, näidates tema mitmekülgsust ja kõrget taset mitmes paadiklassis.

Kuldse võidu tõi pikaajaline ja kokkuhoidev tiim, kellega koos on varasemalt koju toodud ka lisaks MM-i medalitele GT30 klassi Euroopa meistrivõistlustelt kolm meistritiitlit ja kaks hõbedat! "Minu suurepärane tiim – nad on lihtsalt uskumatud. Ilma nende pühendumise ja abita poleks see võit olnud võimalik. See kõik on sündinud tänu aastatepikkusele koostööle, pidevale harjutamisele ja tõelisele usule, et me suudame," rõhutas Soodla.

Suurbritannias Oulton Broadis toimunud võistlustel tegi oma GT30 klassi MM-debüüdi Andres Virumann. Noorsportlane kogus vajalikku kogemust ning on valmis juba uuteks väljakutseteks. GT30 klassi Euroopa meistrivõistlused toimuvad 12.-14. septembril Itaalias Viverones, enne seda on võimalus Soodlat ja ka teisi Eesti veemotosportlasi näha tulevasel nädalavahetusel Harkus Eesti meistrivõistluste viimasel etapil.