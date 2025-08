Maha jäänud ratturid üritasid velotuuril pettusega gruppi tagasi hiilida

Võistkonna GRC Jan van Arckeli ratturid, 21-aastane Niels Tenniglo ning kaks aastat noorem Huub van Kapel, jäid velotuuri teisel etapil peagrupist maha ning üritasid seejärel trassil lõigates ning autode varjust välja tulles grupiga taasühineda.

"Kohtunik nägi, kuidas nad grupist välja langesid, kuid ta ei näinud nende numbreid. Üks minu tuttavatest oli aga samal ajal velodroomi ees ning nägi, kuidas ratturid taas grupiga liitusid. Seetõttu olid mul videod, mis aitasid seda näitemängu tõestada. See on väga tõsine juhtum," kommenteeris Prantsusmaa ülemerepiirkonna rattakomitee president Frederic Theobald.

#Dutch riders Niels Tenniglo and Huub Van Kapel cut short the circuit of the second round of the Tour of Guadeloupe to hide and try to rejoin the peloton. Both riders were disqualified. pic.twitter.com/kbYjaZ3rx5