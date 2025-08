Boksitaktika mängis võidu Norrisele, Leclerc kukkus neljandaks

Norris mängis Piastri üle boksitaktikaga, sest käis rehve vahetamas vaid korra Piastri kahe korra vastu. Värskemad rehvid tõid austraallase lõpus Norrise selja taha ja viimastel ringidel sai näha võitlust, kus ei jäänud kaugele ka kokkupõrge.

"Ma olen läbi. Olen läbi. See oli raske," ohkas Norris hiljem. "Alguses ei plaaninud me ühte boksipeatust, aga pärast esimest ringi oli see hoo sisse saamiseks ainus võimalus. Ma ei arvanud, et see toob meile võidu, pigem teise koha."

Parimalt stardikohalt teele asunud Charles Leclerc (Ferrari; +42,560) pidi leppima neljanda kohaga. Teda edestas ka britt George Russell (Mercedes; +21,916). Leclercile läks kalliks maksma nii kahe boksipeatuse taktika, kui ka viisekundiline ajakaristus ebakindla sõidu eest.

Vaid kaheksandalt kohalt startinud valitsev maailmameister Max Verstappen (Red Bull) kõrgesse mängu ei sekkunud ja lõpetas alles üheksandal positsioonil (+1.12,645).

MM-sarja kokkuvõttes ajas Norrise võit seisu veelgi pingelisemaks, sest üldliider Piastri edu kahanes meeskonnakaaslase ees vaid üheksa silmani. Verstappen jääb austraallasest aga juba pea saja punkti kaugusele.

Võistkondlikult on kindel üldliider McLaren-Mercedes (559 punkti), kellele järgnevad Ferrari (260) ja Mercedes (236).

Vormel-1 sarja järgmine etapp toimub nelja nädala pärast Hollandis Zandvoorti ringrajal.