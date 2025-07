Tilga on haigusest taastunud ja treenib täiskoormusel

Mitmevõistleja Karel Tilga teatas ühismeedias, et on taastunud puukborrelioosist, mis rikkus tema võistluse Talence'is.

"Nagu paljud teist juba teavad, pidin kahjuks katkestama Talence'i võistluse halva enesetunde ja haigusnähtude tõttu," teatas Tilga ühismeedias. "Eestisse naastes selgus, et olin haigestunud puukborrelioosi, olen tänaseks läbinud arstide poolt määratud ravikuuri ning enesetunne on oluliselt paranenud – saan taas treenida täiskoormusel."

Mitmevõistleja rääkis, et tegi pärast Talence'i võistlust tegi ta kaks nädalat rahulikke treeninguid, et ülekoormust vältida. "Treenisin vastavalt enesetunde järgi, kuid hetkel ei ole veel tervis piisavalt hea, et võistelda," lisas Tilga.

"Keskendun hetkel tervise paika saamisele ning ettevalmistusele Tokyo maailmameistrivõistlusteks, mis on minu hooaja tippsündmus," ütles ta.

Eestlastest on omale MM-pileti kindlustanud Johannes Erm ja Janek Õiglane, Tilga loodab kvalifitseeruda maailma reitingu alusel. "Jälgin hoolega, mis teised kutid kümnevõistluses teevad ning kui vajadus tekib, olen valmis ühe kümnevõistluse tegema, et kindlustada koht Tokyos," kirjutas Tilga, kes loodab, et saab vormi ajastada septembrikuiseks MM-iks.

Tokyo MM algab 13. septembril.