VAATA OTSE | Kas EM-il jõuab finaali Saksamaa või Hispaania?

​​Hispaania võitis kõik kolm B-alagrupi kohtumist ning läks oma alagrupist üheksa punktiga esimesena edasi. Veerandfinaalis alistati võõrustaja Šveits 2:0.

Vaatamata viimaste aastate edule pole maailmameister Hispaania kunagi naiste EM-il finaali jõudnud. See on alles nende teine poolfinaal, viimati jõudsid nad poolfinaali 1997. aastal.

"See naiskond on teinud ajalugu. Meil oli veerandfinaalis väga hea esitus Šveitsi meeskonna vastu, kes mängis koduväljakul ning me teadsime, et see saab olema väljakutse. Meil õnnestus hoida värav puhtana, mis oli üks meie eesmärkidest. Oleme poolfinaalis, seega on eesmärk täidetud," sõnas Hispaania treener Montse Tomé.

C-alagrupis sai Saksamaa Rootsi järel teise koha, kui Rootsi võitis omavahelise kohtumise 4:1. Mõlemad olid juba varem lunastanud edasipääsu veerandfinaali ning mängisid alagrupi võidu nimel. Veerandfinaalis võitis Saksamaa 1:1 viigiga lõppenud normaal- ja lisaaja järel Prantsusmaad penaltiseerias 6:5.

See oli nende kaheksas võit viimase üheksa mängu jooksul. Sellega pääses Saksamaa 11. korda Euroopa meistrivõistlustel poolfinaali.

"Luban, et anname Hispaaniale raske lahingu, nagu ka nemad meile. Siis näeme, kes lõpuks võidab," ütles Saksamaa treener Christian Wück.

"Ma arvan, et võit Prantsusmaa üle annab meile veel ühe tohutu vaimse tõuke. Tüdrukud tahtsid tõesti tõestada, milleks nad võimelised on ning et me suudame hoolimata tagasilöökidest tagasi tulla."

2022. aasta EM-il jäi Saksamaa finaalis 1:2 alla Inglismaale. Hispaania alistus veerandfinaalis samuti Inglismaale 1:2.

Omavahelises viies viimases kohtumises on kolmel korral võitnud Saksamaa ning kahel korral on mängitud viiki. Viimati kohtusid naiskonnad eelmisel aastal toimunud olümpiamängudel, siis jäi 1:0 peale Saksamaa.

Esimesest poolfinaalist pääses edasi tiitlikaitsja Inglismaa, kes alistas põnevusmängu järel Itaalia lisaajal 2:1.