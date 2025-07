Inglismaa naiskond kaitses penaltiseeria järel EM-tiitlit

Tiitlikaitsja Inglismaa alustas pühapäevast finaali tempokalt ja lõi Hispaania värava all esimese veerandtunniga mitu ohtlikku olukorda, aga esimesena nõelas ikkagi valitsev maailmameister: hea söödukombinatsiooni järel tsenderdas äärekaitsja Ona Batlle 25. minutil palli Mariona Caldentey pea peale ning Arsenali täht saatis selle peaga võrku.

Hispaania värava järel inglannade mäng veidi lagunes ning nad jäid poolaja lõpus surve alla, Hispaania hoidis esimesel kolmveerandtunnil palli lõpuks kokku 67 protsenti mänguajast. Neli minutit enne vaheajale minekut vahetas Inglismaa peatreener Sarina Wiegman väljakule Chloe Kelly, kes asendas vigastusega võidelnud ning avapoolajal ansamblist välja langenud Lauren Jamesi ning see märkis tiitlikaitsjate jaoks ka muutust.

Sel turniiril mitmel puhul kaotusseisust välja tulnud Inglismaa suutis seda ka pühapäeval, kui Kelly tsenderduse järel sahistas Russo pealöögiga võrku 57. minutil. Viigivärava järel leidis Inglismaa kindlust, aga normaalajal kumbki rohkem väravaid ei löönud ja nii mindi lisaajale.

Ka seal väravaid ei sündinud ja seega selgus Euroopa meister penaltiseerias, kus Hispaania poolelt eksisid nii Caldentey, Aitana Bonmati kui Salma Paralluelo. Kuigi Cata Coll tegi kaks suurepärast tõrjet, realiseeris nglismaa kolm 11 meetri karistuslööki, otsustava penalti saatis võrku Kelly ja nii kaitses Inglismaa tiitlit.

Inglismaa on Euroopa meistrivõistluste finaalturniiridel lisaaega mänginud neljas kohtumises järjest, sest ka kolme aasta tagune EM-finaal võideti lisaajal. Toona alistati Hispaania veerandfinaalis.

Enne mängu:

Sarina Wiegmani juhendatav Inglismaa jõudis kolmandat suurturniiri järjest finaali ning jahib täna revanši, sest kaks aastat tagasi tuli neil MM-finaalis alla vanduda Hispaaniale.

Inglismaa teekond finaali on olnud üsna värvikas – turniiri avamängus jäädi mõneti ootamatult alla Prantsusmaale, veerandfinaalis alistati Rootsi alles penaltiseerias ning poolfinaalis saadi hiliste väravate toel jagu Itaaliast.

Inglismaa üks võtmemängijatest, ründaja Lauren James osales laupäevasel treeningul. Kas poolfinaalis haiget saanud hüppeliiges lubab tal mängida, selgub alles mängupäeval.

Ründava poolkaitsja Ella Toone'i sõnul tiitlikaitsja endale pingeid enam peale ei pane. "Kui sellele turniirile tulime, siis ütlesime, et tahame rahva uhkeks teha ja ma arvan, et oleme seda juba teinud. Oleme kolmandat korda järjest jõudnud finaali (EM 2022, MM 2023, EM 2025 - ERR) ja see on midagi, mille tõttu võime pea püsti hoida ja mille üle peaksime olema uhked."

"Me teame, et ükskõik mida me ka ei teeks, inspireerime me järgmist noorte tüdrukute ja poiste põlvkonda, kes seda teekonda alustavad. Seega, meie poolt mingit survet ei ole. Me kindlasti blokeerime selle ja kanname hoolt selle eest, et valmistuksime pühapäevaseks mänguks korralikult," lisas Toone.

Hispaania naiskond mängib EM-finaalis esmakordselt. Kolme aasta tagusel turniiril lõppes nende teekond veerandfinaalis, kui kaotati lisaajal Inglismaale.

Valitsev maailmameister ei ole tänavusel EM-il ühtegi kaotust tunnistanud – alagrupp võideti väravate vahega 14:3, misjärel lülitati sõelmängudes konkurentsist välja võõrustaja Šveits ja kaheksakordne Euroopa meister Saksamaa.

Poolkaitsja Alexia Putellase sõnul on Hispaania valmis ka Inglismaa vastu näitama palli valdavat ja resultatiivset mängu. "Inglismaa suudab taktikaliselt mängida mitmel moel. Nad võivad olla madalal blokis ja liikuda ettepoole või olla võistkond, kes soovib vallata palli. Oleme valmis regeerima sellele, kuidas nad kohtumise jooksul otsustavad mängida."

"Me oleme võistkond, kel on samuti palju ressursse. Kui nad otsustavad püsida rohkem madalas blokis ja liikuda edasi, siis oleme viimases kolmandikus madala bloki vastu. Me teame, kuidas mängida ja väravaid lüüa ning olla hästi tasakaalustatud. Kui nad ei liigu ettepoole ja meid pallivaldamisel proovile panevad, on meil hiljem rohkem ruumi rünnakuteks. On ka kindlustunne, et positsioneerimise ja pallivaldamise osas oleme väga täpsed ja neil on raske meilt palli ära võtta. Oleme kõigeks valmis," lisas Putellas.

Inglismaa ja Hispaania on tänavu juba kahel korral vastamisi läinud: veebruaris teenis Inglismaa kodumurul 1:0 võidu, kuid juunis jäi Barcelonas toimunud kohtumises peale Hispaania 2:1.

Tänast kohtumist kroonib veel fakt, et tegemist on alles teise korraga, kui samad naiskonnad kohtuvad järjestikustes MM-i ja EM-i finaalides – 2001. ja 2003. aastal madistasid kullamatšides Saksamaa ja Rootsi.

Finaal peetakse Baselis St. Jakob-Parki nimelisel staadionil, mis mahutab kuni 42 500 pealtvaatajat. Mängu peakohtunikuks on prantslanna Stephanie Frappart.