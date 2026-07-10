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Merino värav viis teist mängu järjest Hispaania edasi

Jalgpalli MM
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Foto: SCANPIX / Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Hispaania jalgpallikoondis alistas maailmameistrivõistluste veerandfinaalis Belgia 2:1 ja pääses edasi nelja parema hulka, kus kohtub naaber Prantsusmaaga.

Mäng algas pigem luuravalt ja enne kohtumise avaväravat 30. minutil kummalgi meeskonnal erilisi võimalusi ei olnudki. Siis aga murdsid hispaanlased paremalt äärelt läbi, Dani Olmo esimese löögi Thibaut Courtois tõrjus, aga pall jõudis Fabian Ruizini, kes saatis selle võrku.

Kui muidu ei olnud Belgial esimesel poolajal pea mingeid võimalusi, siis lõpu eel tehti üks teravam rünnak ja selle lõpetuseks Charles de Ketelaere peaga viigistas. Resultatiivse tsenderduse jagas Timothy Castagne.

Teisel poolajal jätkus mäng pigem Hispaania kontrolli all, aga väravani jõuti alles päris lõpus. Vahepeal viga saanud Courtois' asemel platsile vahetatud Belgia teine väravavaht Senne Lammens tõrjus Pau Cubarsi pealelöögi enda ette ja kohe oli jaol Mikel Merino, kes põrutas selle puuri.

Seega tõusis alles 86. minutil platsile vahetatud Merino valitseva Euroopa meistri kangelaseks teist mängu järjest, sest just tema lõi eelmises ringis üleminutitel otsustava 1:0 võiduvärava Portugalile.

Veerandfinaal

Hispaania

2
:
1

Belgia

90:00

  • Ruiz30'
  • Merino88'
  • De Ketelaere41'

Enne mängu

Turniiri üks suuremaid soosikuid Hispaania alustas suhteliselt mannetu 0:0 viigiga Roheneemesaarte vastu, aga alistas järgnevates alagrupimängudes Saudi Araabia 4:0 ja Uruguay 1:0.

Sõelmängude avaringis tuli kindel 3:0 võit Austria üle ja kaheksandikfinaalis juba märksa pingelisemas ja taktikalises vastasseisus ka 1:0 võit naaber Portugali üle.

Seega pole Hispaania esimese viie kohtumisega lasknud lüüa endale ainsatki väravat ja tegemist on ainsa säherduse koondisega MM-finaalturniiril.

Kui Hispaania näol on tegemist valitseva Euroopa meistriga, siis eelmisel kümnendil suurte sekka kerkinud, aga suurturniiride finaalidest siiski eemale jäänud Belgia suhtes on ootused olnud madalamal.

Alagrupis alustati 1:1 viigiga Egiptuse vastu ja teises voorus mängiti 0:0 Iraaniga. Seega olid kahe vooru järel veel paljud asjad lahtised, aga siis pandi Uus-Meremaa kindlalt 5:1 paika ja liiguti siiski esimestena edasi.

Edasi tuli jälle keerulisem kohtumine, sest Senegali vastu oldi veel 85. minutil 0:2 taga, aga lõpuks võideti lisaaja üleminutite penalti abil 3:2. Seevastu kaheksandikfinaalis võõrustaja USA-ga selliseid probleeme ei tekkinud - kindel 4:1 võit.

Hispaania ja Belgia on viimastel aastatel teineteisele pisut üllatavalt võõrad koondised. Pärast 2010. aasta MM-valiksarja on mängitud vaid üks sõpruskohtumine - 2016. aastal jäi Hispaania 2:0 peale.

Belgia viimased võidud jäävad aga koguni 1980. aastatesse, aga see-eest just suurturniiridel: 1980. aasta EM-il võideti alagrupifaasis 2:1 ja 1986. aasta MM-il veerandfinaalis 1:1 lõppenud lisaaja järel penaltiseerias 5:4.

Kohtumise võitja läheb poolfinaalis kokku Prantsusmaaga.

Toimetaja: Siim Boikov

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