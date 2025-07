Jalgpalli naiste EM-il ootavad ees poolfinaalid

Valitseva maailmameistri Hispaania, tiitlikaitsja Inglismaa ja kaheksa korda vana maailma parimaks kroonitud Saksamaa kõrval on Itaalia naiskond poolfinaalides vast suurim üllataja, kelle viimane poolfinaali pääs jääb peaaegu 30 aasta taha, kui naiste EM-il mängis veel kaheksa naiskonda.

"Olen nõus, et oleme teise kolme poolfinalistiga võrreldes autsaiderid, kuid kokkuvõttes selgub parim ikkagi väljakul, mitte paberil," sõnas kapten Cristiana Girelli enne mängu. "Paberil oleme kindlasti autsaiderid, aga oleme valmis kõik mängu panema. Ja kui Itaalia paneb kõik mängu, siis teeb ta alati natuke rohkem kui teised."

Itaalia kohtub tiitlikaitsja Inglismaaga, kes jõudis pärast dramaatilist penaltiseeriat EM-i poolfinaali kolmandat korda järjest. "See on imeline. See Inglismaa koondis, kus mina olen mänginud, on alati jõudnud vähemalt poolfinaali," rõõmustas kaitsja Lucy Bronze.

"Me ei saanud end alt vedada ja seekord poolfinaalist kõrvale jääda. Itaalia on teistsugune väljakutse kui Rootsi, täiesti teistsugune. Aga nemadki on tipptasemel. Oleme neid EM-i jooksul tähelepanelikult jälginud, nad väärivad kohta poolfinaalis. Ootame seda mängu suure elevusega."

Poolfinaalide eel alustab jalgpallistuudio ETV2 kanalil ja ERR-i spordiportaalis ülekannet kell 21.35.