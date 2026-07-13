Kane: teame ka ise, et suudame mängida kõrgemal tasemel

Inglismaa suutis veerandfinaalis Norrat alistada 2:1, kuid vajasid selleks lisaaega. Kolmapäeval ootab neid ees poolfinaal Argentina vastu.

Pärast veerandfinaali väljendas peatreener Thomas Tuchel rahulolematust Inglismaa esitusega ning märkis, et meeskond tegi palju tehnilisi vigu ning polnud piisavalt järjepidavad.

32-aastane Kane on sellel turniiril löönud kuus väravat ja jagab koos Jude Bellinghamiga Inglismaa parima väravaküti tiitlit.

Kapteni hinnangul tulenesid Tucheli pahameelehood sellest, et meeskond ei suutnud väljakul korrata treeningutel näidatut.

"Kui ta näeb meid treenimas, näeb meie omavahelist ühtsust ja seda, milleks me võimelised oleme. Arvestades meie ründestiili, üks-ühele olukordi ja tehnilisi oskuseid, siis just sellist versiooni meist ta näha tahabki," sõnas Kane.

"Ta teab väga hästi, et see pole nii lihtne, mängime ju tugevate vastaste ja heade meeskondade vastu. Ta püüab seda potentsiaali meist välja tuua ja me teame ka ise, et suudame mängida veelgi kõrgemal tasemel."

"Poolfinaalis mängime ühe maailma parima meeskonnaga, seega on kõige rõõmustavam asjaolu, et oleme poolfinaali jõudnud ja tunneme samas, et saame veelgi areneda," lausus Kane.

Viimati ning seni ka ainsat korda võitis Inglismaa jalgpallikoondis maailmameistrivõistlused 1966. aastal.

Inglismaa läheb Argentinaga poolfinaalis vastamisi kolmapäeval kell 22.