Hilised väravad viisid Inglismaa dramaatilisel moel taas EM-finaali

Esimene pooltund möödus oodatult tiitlikaitsja kontrollimisel, kuid 33. minutil ei suutnud kogenud Lucy Bronze pärast itaallannade paremal äärel tehtud head eeltööd ja Sofia Cantore tsenderdust palli karistusalas puhtaks lüüa ning Juventuse ründaja Barbara Bonansea saatis palli tugeva löögiga värava lakke.

Teiseks poolajaks saatis Inglismaa peatreener Sarina Wiegman kahvatuks jäänud Lauren Jamesi asemel sisse Arsenali ründaja Beth Meadi ning tiitlikaitsjate mängupilt paranes oluliselt, Itaalia karistusala ümber loodi mitu teravat rünnakut ning otsustavalt pidi sekkuma Itaalia esikinnas Laura Giuliani.

Tehniliselt kõrgetasemelised inglannad kruvisid 26 000 pealtvaataja ees viimasel 20 minutil surve väga tugevaks, ent turniiri eel mustaks hobuseks ehk võimalikuks üllatajaks peetud Itaalia pidas kaitses väga hästi vastu.

81. minutil sai Roma kaitsja Lucia Di Guglielmo värajoonest meetri kaugusel pea vahele Bronze'i ohtlikult väravaesisele saadetud pallile; neli minutit hiljem oli Itaalial suurepärane võimalus võit kindlustada, ent Emma Severini ei suutnud paarilt meetrilt palli inglannade väravavahist Hannah Hamptonist mööda toimetada.

Kõigi jõududega viigiväravat jahtinud Inglismaal õnnestus see viimaks kuuendal normaalajale lisatud minutil: alles aprillis koondise eest debüüdi teinud ja ka veerandfinaalis Rootsi vastu viigivärava leidnud 19-aastane Michelle Agyemang saatis Giuliani tõrje järel palli madala löögiga võrku.

Viis minutit pärast lisaaja algust oleksid itaallannad eesotsas Julie Pigaga peaaegu palli oma võrku pudistanud, paar minutit hiljem saatis Chloe Kelly hiilgava soolojooksu järel palli väravast mööda ning kohe lisaaja teise poole alguses pidi Giualiani tagumisest postist välja tooma Kelly otse väravasse liikumas olnud nurgalöögi.

Neli minutit enne penaltiseeria algust jooksis Agyemang väsinud Itaalia kaitseliini üle, ent tõstis palli üle väravavahi latti; kohe järgmisel rünnakul said tiitlikaitsjad aga lõpuks oma tahtmise, kui Severini tõmbas karistusalas üsna süütus olukorras Meadi murule. Giuliani tõrjus küll Kelly penalti, aga Arsenali ründaja oli ise esimesena jaol ning suunas tagasi põrganud palli Inglismaa 2:1 võiduväravaks.

Enne mängu:

Kolm aastat tagasi kodupubliku ees ajaloolise Euroopa meistritiitli võitnud Inglismaa koondis sai D-alagrupi esimeses ringis ehmatuse, kui Prantsusmaa 2:1 võidu teenis, aga inglannad taastusid sellest ja alistasid seejärel Hollandi ja Walesi kumulatiivse tulemusega 10:2.

Grupist liiguti edasi Prantsusmaa järel teisena, mistõttu mindi veerandfinaalis kokku Rootsiga, aga edasipääs tuli väga keeruliselt: Rootsi läks kiirelt 2:0 juhtima ja hoidis eduseisu, kuni inglannad 79. ja 81. minutil viigistada suutsid. Veerandfinaal kulges välja penaltiseeriani, mis kujunes ülimalt pingeliseks. Valitsev Euroopa meister oli siiski otsustavatel hetkedel parem ning pälvis seitsmendas löögivoorus poolfinaalkoha.

Komistuskohtadest hoolimata on Inglismaal võimalus mängida kolmandat suurturniiri järjest finaalis. "Oleme väga näljased. Oleme sel turniiril kogenud väga palju - ilmselt kõike, mida kogeda saab. Tahame veel ühe sammu astuda," ütles poolkaitsja Georgia Stanway.

Inglismaa peatreener Sarina Wiegman ei näe poolfinaalis favoriiti. "Meid favoriitideks pidada oleks Itaalia vastu ebaaus. Nad on jõudnud poolfinaali, sest neil on sisu ja nende alahindamine on suurim viga, mis me teha saame. Me oleme kõik neid mängimas näinud, peame endast parima andma," sõnas juhendaja.

Itaalia koondis on näidanud sel turniiril külma närvi ning see on toonud neile esimese poolfinaalkoha alates 1997. aastast. "Meil on tõeliselt hea grupp, oleme kõik sõbrad ja see on meie suurim motivatsioon Inglismaa alistada. Oleme valmis ja teame, et see tuleb raske, aga oleme uhked itaallased ja terve riik toetab meid," sõnas Itaalia ründaja Barbara Bonansea.

"Statistika on kõigile saadaval. See on spordi kõige ilusam ja parem osa: enne mängu võib kedagi favoriidiks pidada, aga mängu lõppedes võib kõik teisiti olla," lisas Bonansea.

Itaalia on tänavusel turniiril igas mängus esimesena värava löönud ja nende ainus kaotus pärineb alagrupiturniirilt, kus tuli tugeva Hispaania 3:1 paremust tunnistada. Veerandfinaalis mindi vastamisi Norraga, kuid kapten Cristiana Girelli lõi kaks väravat - viimane neist 89. minutil - ning Itaalia pääses 28-aastase vaheaja järel taas poolfinaali.

Kolmapäeval lähevad teises poolfinaalis vastamisi Saksamaa ja Hispaania, Euroopa meister selgub pühapäeval.