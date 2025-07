Teder tegi karjääri esimesel suurturniiril korraliku avapäeva

20-aastane Eesti golfimängija Richard Teder tegi Põhja-Iirimaal alanud maailma vanimal ja mainekaimal golfiturniiril The Open Championship igati korraliku avapäeva. Tegemist on Eesti golfimängija karjääri esimese suurturniiriga.

Kuigi enne võistluse algust noormehel jalad värisesid, alustas ta 153. korda peetavat The Openit par'iga. "Kõik kohad värisesid – jalad värisesid, käed värisesid. Kõik värises!" kirjeldas Teder tundeid enne avarada. "Aga siis ütlesin iseendale, et see on tavaline golfilöök, üks löök korraga, ja ma arvan, et lõin päeva parima löögi."

Kolmandal ja neljandal rajal saadud bogey'd ei löönud 20-aastast eestlast rivist välja. Seitsmendal rajal sündis tema suurturniiri karjääri esimene birdie ja 12. rajal teinegi. Päeva lõpuks +3, mis tähendab 98. koha jagamist, teiste seas Hideki Matsuyama ja Cameron Youngiga. Seljataha jäid nii Brooks Koepka, Collin Morikawa, Wyndham Clark kui Bryce DeChambeau, kui loetleda vaid kõige nimekamaid. Amatööride arvestuses kaotab Teder liidritele vaid löögiga ja jagab kolmandat kohta.

"Ikkagi üsna uskumatu. Pole sellist kogemust mitte kunagi saanud. On au olla esimene estlane siin. Sain enda arust täna väga hästi hakkama, aga put'id lihtsalt ei läinud sisse. Golfis paraku on nii," nentis Teder.

Ehk kõige tähelepanuväärsem on tõsiasi, et kogu eliitseltskonna seas oli Teder drive'i keskmise pikkuse poolest koguni kolmas – 292,6 meetrit, millega jäi alla vaid Dean Burmesterile ja Joaquin Niemannile.

Avapäeva järel asusid võistlust skooriga -4 juhtima lõuna-aafriklane Christiaan Bezuidenhout, ameeriklane Harris English, inglane Matt Fitzpatrick ning üllatajad Jacob Skov Olesen Taanist ja hiinlane Hao-Tong Li. Scottie Scheffler lõi avapäeval -3, Rory McIlroy ja Jon Rahm -1, tiitlikaitsja Xander Schauffele jäi nulli.

Võistlust alustanud üheksast amatöörmängijast alustasid kõige paremini šotlased Connor Graham ja Cameron Adam (+2). Tederiga samas seisus alustab reedel teist ringi Justin Hastings. Filip Jakubcik ja Ethan Fang kogusid avapäeval +4, Sebastian Cave +5, Frazer Jones +6 ning Bryan Newman on +11-ga juba sisuliselt konkurentsist väljas.