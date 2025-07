Kardisportlane Albert Tamm saavutas Itaalias kolmanda koha

"Kui stardinimekirja nägin, siis ei uskunud alguses silmi. 60-70 osalejat on siin tavaline, aga üle 90, seda on ikka palju. Meid jaotati lausa kuute gruppi ja kõikide päevade ajakavad olid päris karmid," sõnas Tamm.

Kokku oli noortel sportlastel lausa viis eelsõitu, kus Tamm võttis kolm võitu, oli korra teine ja ühel korral pidi leppima ka viienda kohaga. "Kiirus oli hea, ühes sõidus tegin väikese vea ning teisi püüda ei õnnestunud, kuid kokkuvõttes jäin eelsõitudega rahule," hindas Tamm. "See hooaeg on maksimaalselt olnud kolm eelsõitu, seekord viis. Lisaks kuumus, kuigi meie sõidud on suhteliselt lühikesed, siis vahepeal tundsin, kuidas tahaks juua."

Poolfinaaliks kindlustas Tamm eelsõitude tulemuste põhjal teise stardikoha, mille vormistas võiduks.

Finaalile läks Tamm vastu stardiruudustikust kolmandana. Sõidu alguses toimus tagumises otsas kokkupõrge, mis jättis peale esimest ringi seitse sõitjat raja äärde ja esimesed ringid sõideti kollase lipu all. Tamm suutis kohe hästi alustada ning oli mõne esimese kurviga kahest konkurendist möödunud ja grupi ees. Kui sõit jälle käima lükati, hakkas üks tihe kohtade vahetus. Esimene ots püsis tihedalt koos ja nii oli pjedestaalile tahtjaid rohkem, kui seal kohti. Tammel õnnestus veel mitmel korral liidriks tõusta, kuid läbi terve sõidu käis tihe kohtade vahetus. Sõidu lõpufaasis oli Tamm kolmas ja suutis mitmel korral hästi rünnata, kuid tema eessõitja tegeles korralikult katmisega ega jätnud meie noormehele võimalust. Nii tuli seekord leppida kolmanda kohaga. "Girardellost oleks kindlasti soovinud mööduda, temaga on meistrivõistluste arvestuses punkt-punktile võitlus ja vaid üks etapp on jäänud. Samas tuleb rahule jääda. Sellise möllu sees poodiumile tulek on tugev saavutus," sõnas Tamm peale võitluslikku finaalsõitu.

Itaalia meistrivõistlustel on sõita veel üks etapp, mis toimub septembri teises pooles Franciacorta kardirajal. Hooaja arvestuses hoiab Tamm hetkel teist kohta, kaotades liidrile vaid kahe punktiga. Kolmanda koha mees on Tammest maas 25 punktiga.

Antud tulemuste põhjal tagas Tamm ka pääsu maailmameistrivõistlustele, mis toimuvad septembri lõpus samuti Cremona rajal.

"Nüüd on mõned nädalat puhkust, kavatsen tulla Eestisse ning võimalusel käin Rally Estoniat vaatamas, peab meie omadele pöialt hoidma" lisas Tamm.