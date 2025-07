Lätt kerkis Norras neljandaks ja Tätte viiendaks

Nii esimesel kui ka teisel päeval sai Lätt 18 raja peale tulemuse kaks viset alla par'i, aga kui esimese päeva järel jagas ta seitsmendat kohta, siis tõusis teisel päeval neljandaks.

Kristin Lätt kicks things off with a sweet drive on hole 1 pic.twitter.com/yt3wYpC1J2 — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) July 12, 2025

Kristin Lätt has also found her groove with a great putt on hole 9 pic.twitter.com/UxknBZZiaO — Disc Golf Pro Tour (@DiscGolfProTour) July 12, 2025

Kõige kehvemini läks eestlannal viimane rada, kus tuli kulutada koguni seitse viset ehk kirja läks topelt-bogey. Sellega kaotas ta ühtlasi koha esikolmikus.

Eestlannadest oli laupäeval parim Keiti Tätte, kes kogus päeva summaks neli viset alla par'i ja kogusummaks miinus kolm, mis asetab ta Lätti järele viienda koha jagamisele.

Anneli Tõugjas-Männiste sai laupäeval kirja par'i ja jätkab kokkuvõttes miinus ühega ehk on hetkel üheksandal kohal.

Kaksikjuhtimine on soomlanna Silva Saarineni ja ameeriklanna Holyn Handley käes. Mõlemal on kirjas 11 viset alla par'i. Kuue viskega jääb neist maha ameeriklanna Ella Hansen, kellest omakorda ühe viske kaugusel on Lätt.