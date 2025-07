Tallinnas algab judo MK-etapp: see on eeltöö, et jõuda suure tiimiga OM-ile

"Ettevalmistus selleks turniiriks oli päris hea, olen saanud käia mitmetes laagrites ja tunnen, et vorm on mul piisav," rääkis Vikerraadiole mullu U-18 vanuseklassi Euroopa meistriks tulnud 17-aastane Marek-Adrian Mäsak. "Kindlasti see pole minu parim vorm, selle pean saavutama septembriks-oktoobriks, kui on juunioride EM ja MM."

"Mul ei ole täiskasvanutega maadeldes veel kogemust, muudes asjades tunnen end hästi. Juunioride klassis on mul hästi läinud, aga kogemuse poolest jään veel [täiskasvanute seas] alla," tõdes Mäsak.

Eesti judoliidu presidendi Ruslan Jakimovi sõnul tulevad kaugemad külalised seekord Uus-Meremaalt, Saudi Araabiast ja Kõrgõzstanist. Eelmisel Tallinna MK-etapil võidutsenud Eesti esijudokas Klen Kristofer Kaljulaid peab seljavigastuse tõttu sel korral võistlustelt eemale jääma.

"Eestlasi on 17, kindlasti mõned võistlevad, et saada kogemust ja kindlust, aga meil on ka sportlasi, kes lähevad võistlema medali nimel. Usun, et see on teostatav ja saame nädalavahetusel rõõmustada medali üle," sõnas Jakimov. "Iga aastaga tulemused justkui kasvavad. Võrreldes eelmise aastaga on meil pea igas vanuseklassis medalid nii tiitlivõistlustelt kui Euroopa karikaetappidelt. Naistest on Emma-Melis Aktas väga noor, aga väga tubli, tal on suur potentsiaal. Olen üsna kindel, et ta selle potentsiaali ka avab. Meil on suured lootused!"

Suurte ootustega läheb judokoondis koduse MK-etapi järel Jakimovi sõnul ka suve lõpus toimuvatele kadettide maailmameistrivõistlustele. "Paar nädalat tagasi sai kadettide EM-il Georg Sebastian Nõges pronksi, loodame, et ta võistleb ka MM-il sama hästi. Sügisel on U-21 vanuseklassi EM kui MM, ka juuniorid on meil päris tublid ja ootame medalit. Novembris on U-23 EM. Põhifookus on aga ikka Los Angelese OM-il: võime öelda, et see on kõik siin eeltöö, et jõuda suure meeskonnaga olümpiale," tõdes alaliidu president.