Eesti sõudjad võitsid Merevaigust Aerude regatil seitse kulda

Säravaimate tulemuste eest hoolitsesid mehed ühe- ja neljapaatidel. Tiimi edukaim oli narvalane Mikhail Kushteyn, kes näitas mõlemal päeval 2000 meetri distantsil parimat minekut. Avapäeval edestas Eesti koondislane 7.04,25-ga leedulasi Arnedas Kelmelist (7.08,52) ja Mykolas Montvilat (7.15,31) ja oli teisel päeval 7.15,55-ga üle taas leedulastest, sedakorda Geraldas Gavrilovasest (7.24,28) ja Konradas Minkusest (7.25,6), vahendab Eesti Sõudeliit enda kodulehel.

Kergekaalu ühepaadil võitis rivaale veenvalt Tallinna sõudeklubi liige Artjom Holostõhh (7.44,9), kellele järgnesid grusiin Giorgi Kanteladze (7.53,55) ja lätlane Henriks Rasa (8.00,59).

Paarisaerulisel kahepaadil pidid Uku Siim Timmusk ja Johann Poolak (6.35,2) alla vanduma üksnes Leedu paarile Jonas Saparavičiusele – Domantas Riaubale (6.32,34), edestades aga teist tugevat Leedu duot Benas Paunksnist – Saulius Ausbikavičiust (6.41,48).

Timmusk, Poolak, Daniil Gulov ja Christopher Hein võitsid kulla ka paarisaerulisel neljapaadil (5.59,07), edestades Läti (6.01,53) ja Leedu (6.01,69) nelikuid.

Kolm kulda kogusid ka meesveteranid. Roolijaga neljapaadil näitasid 1000 meetri distantsil parimat minekut SAK Tartu esindajad Argo Normak, Lauri Keerberg, Priit Tamm, Tairo Talvis ja roolija Janne Muttik (3.20,2). Neile järgnesid kaks lätlaste paatkonda, ajad vastavalt 3.30,8 ja 3.31,7. Samad mehed olid 3.14,6-ga parimad ka roolijata paadis, edestades Pärnu kalevlasi Kaupo Koplust, Ilmar Naaberit, Toomas Karotamme ja Kaido Koppelit (3.21,6) ja riialasi (3.21,7).

Meesseenioride paarisaerulisel neljapaadil olid 3.03,4-ga parimad Tallinna sõudeklubi ridades Pavel Boikov, Filipp Tšumbarov, Elar Jaakson ja Valeri Prosvinin. Eesti tiimile järgnesid Läti-Leedu ühendpaatkonnad aegadega 3.11 ja 3.19,8.

Naiste ühepaadil oli tartlanna Rachel Kõllo 8.08,83-ga avapäeval kolmas. Teda edastasid leedulannad Martyna Kazlauskaite (7.57,64) ja Raminta Morkunaite (8.04,82). Teisel päeval oli parim eestlanna 8.19 kirja saanud Tallinna sõudeklubi liige Liisa-Marie Lääne, kes jäi alla üksnes Kazlauskaitele (8.09,63), ent edestas kodust rivaali Kõllot (8.21,98).

Merevaigust Aerude näol on tegemist traditsioonilise – aastakümneid toimuva – järveregatiga, kus eestlasedki on läbi aegade osalenud ja edu saavutanud.

1. juulil toimuvad Trakais Balti meistrivõistlused, mis peetakse 500 ja 2000 meetri distantsil.