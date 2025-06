Kipyegonil jäi maagilise piiri alistamisest napilt puudu

Kipyegon jooksis neljapäeval Pariisis Stade Charlety staadionil välja aja 4.06,92, mis oli parem talle endale kuuluvast maailmarekordist (4.07,64), kuid ametliku tulemusena see kirja ei lähe, sest ta kandis Nike'i poolt valmistatud spetsiaalset võistlusvarustust ning võistlus ei olnud rahvusvahelise alaliiduga (WA) ametlikult kooskõlastatud.

31-aastast keenialannat aitasid 13 tempomeistrit, nende seas USA tipud Grant Fisher ja Cooper Teare ning britid Jemma Reekie ja Georgia Hunter-Bell. Kipyegon hoidis esimesed 800 meetrit vajalikku tempot, ent 1000 meetri peal hakkas samm väsima.

"Olen väga väsinud, aga samas rahul, et proovisin," ütles Kipyegon pärast rekordiüritust. "Tõestasin, et see on võimalik. See on ainult aja küsimus. Kui mitte mina, siis keegi teine. Üks päev jookseb naine alla nelja minuti."

FULL RACE: Faith Kipyegon runs 4:06.42 for the fastest mile ever run by a woman at Nike's Breaking4 event in Paris. That's faster than her 4:07.64 world record. pic.twitter.com/YyWQ1429fF — Chris Chavez (@ChrisChavez) June 26, 2025

Esimese inimesena purustas miilijooksus nelja minuti piiri britt Roger Bannister, kes jõudis ajaloolise saavutuseni 6. mail 1954. aastal, kui läbis Oxfordis distantsi ajaga 3.59,4. Maailmarekordimeheks on alates 1999. aastast Maroko jooksulegend Hicham El Guerrouj 3.43,13-ga.