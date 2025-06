Toobal: proovime vaikselt naiste võrkpalli taset tõsta

Meeste võrkpallikoondis võitis eelmisel suvel kohtumised nii Horvaatia ja Iisraeli vastu ja astus finaalturniiri suunas suure sammu. Augustis mängitaks vastastega uuesti, mõlemad mängud on võõrsil ja seega on pingutamist veel küllaga.

"Me peame ikkagi sinna minema punkte võtma ja mänge võitma. Mine sa tea, pärast hakkad siin punkte lugema, keegi võidab kedagi teist ja teoreetiliselt jääd seal ühe geimi punktiga kuskilt välja. Et mitte sellist olukorda tekitada, siis ma arvan, et õige mentaliteet on see, et me otsustame praegu, et me lähme sinna. Kaks mängu ja me tahame võtta kaks võitu," sõnas koondise nurgaründaja Märt Tammearu.

Kui Tammearu liigub uueks hooajaks Ukraina Liigast Jaapanisse Hokkaidosse, klubikaaslaseks sel suvel koondisesse mitte kuuluvale Timo Tammemaale, siis temporündaja Alex Saaremaa teeb samuti sammu edasi ja siirdub Belgiast Prantsusmaa meistriliiga klubisse Caumont.

"Neile väga meeldis minu stiili mängumees ja ma ise tundsin ka, et Prantsusmaa on hea koht, kus järgmine samm teha. Tegemist on Euroopas väga tummise liigaga, kus iga mäng loeb ja iga mängu tulemus ei ole ettemääratud," rääkis temporündaja Alex Saaremaa.

Kui meeskond jäi kevadel raha puudusel eemale Kuldliigast, siis naiskond samal põhjusel Hõbeliiga mängudest. Koondisesuvi algab seega hiljem, aga naiskonnal on juulis koguni kuus kontrollmängu, enne kui Sloveenia ja Iisraeliga kordusmängule minnakse.

"Kuna kümme aastat järjest olen siin koondises olnud, siis võib olla oli see mõnes mõttes hea, et on selline vabam suvi. Ei tea veel, kuidas see mõjub, sest ei ole olnud varem sellist olukorda," sõnas nurgaründaja Kristiine Miilen.

"Me oleme selgelt selle võistkonnaga sellises protsessis, kus noored tulevad järjest peale. Meil on veel selgelt neid puudu, kes teeksid seda asja päris professionaalsel tasemel, aga me teeme kõik selleks, et neid oleks iga aasta rohkem, meil on väiksed mõõnad sisse tulnud paaril aastal ja me proovime uuesti vaikselt naiste võrkpalliga taset tõsta," lausus naiste koondise peatreener Andres Toobal.