Robin Kool jätkas üliedukat hooaega karjääri teise suurvõiduga

Major-turniirid on Counter-Strike 2 tähtsaimaks ja prestiižseimaks võistluseks ning Kool ja Vitality jõudsid Austinisse hiilgavas hoos, kui võitsid mai lõpus Dallases juba kuuenda turniiri järjest ning pikendasid seal võiduseeria 30 matši pikkuseks.

Ilus seeria katkes Austinis küll üllatuskaotusega Brasiilia tiimile Legacy, aga Vitality taastus sellest kiirelt ning võitis järgmised kuus matši, alistades finaalis The MongolZi. Robin Koolile on see karjääri teiseks Majori võiduks, esimest korda triumfeeris ta 2022. aastal Faze'i ridades Antwerpenis.

Kooli reiting oli 2:1 võiduga (5:13, 13:4, 13:6) lõppenud finaalseerias 1.17 ning K-D saldo 41-38, seitsmendat turniiri järjest teenis kõige väärtuslikuma mängija tiitli prantslane Mathieu "ZywOo" Herbaut.

Vitality teenis 1,25 miljoni dollari suuruse auhinnafondiga turniiri võidu eest pool miljonit dollarit. Eesti kõigi aegade edukaim e-sportlane on 25-aastaselt nüüd karjääri jooksul hinnanguliselt teeninud üle kahe miljoni dollari auhinnaraha.

Major-taseme turniire toimub aastas üks-kaks, järgmine on kavas detsembris Budapestis.