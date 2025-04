Robin Kool ja Vitality teenisid turniirivõiduga miljoni dollari suuruse preemia

Vitality kohtus Melbourne'i turniiri finaalis Falconsiga ning võitis ülimalt tasavägise seeria 3:2. Seejuures läks viimasel kaardil Nuke'is vaja koguni kolme lisaaega, lõpuks jäi Vitality peale 22:20.

Tavapäraselt kandsid Vitality poolel põhiraskust prantslane Mathieu "ZywOo" Herbaut ja Kool, kes lõpetasid seeria vastavalt 1.34 ja 1.18 reitinguga. Ülejäänud Vitality mängijate reiting oli alla 1.00-i.

Vitality jaoks oli tegemist neljanda järjestikuse turniirivõiduga. Ühtlasi saavutati ESL Grand Slam ehk suudeti viimasest kümnest ESL-i korraldatud suurturniirist võita vähemalt neli. Vitality võitis eelmisel aastal Majori järel kõige prestiižsemaks peetava IEM Kölni turniiri ning tänavusel aastal tuldi võitjaks IEM Katowice, ESL Pro League'i ja nüüd Melbourne'i turniiril.

Grand Slami võitmisega teenis Vitality ühe miljoni dollari suuruse preemia, lisaks said mängijad oma auhinnakappi kullakangi. Koolist sai seejuures kanadalase Russel "Twistzz" Van Dulkeni järel teine mängija, kes saavutanud Grand Slami kahel korral. Kool võitis oma esimese Grand Slami 2023. aastal, kui sai sellega hakkama endise tiimi Faze Clani ridades.

Vitalityt õnnitles ühismeedias teiste seas ka Prantsusmaa president Emmanuel Macron. "Vitality on Grand Slami võiduga tõstnud Prantsusmaa e-spordis tippu ja lasknud meie värvidel särada. Palju õnne kogu meeskonnale selle saavutuse puhul!", kirjutas Macron X-is.

Vitality on järgmisena võistlustules sel nädalavahetusel Kopenhaagenis toimuval Blasti turniiril.

ONLY 5 TEAMS IN THE HISTORY OF COUNTER-STRIKE HAVE DONE THIS.@TeamVitalityCS ARE YOUR #ESLGrandSlam SEASON 5 CHAMPIONS



$1,000,000 + THE LEGENDARY GOLD BARS. pic.twitter.com/Ts9EsSrRzo