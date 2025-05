Robin Kool aitas Vitality kuuenda järjestikuse tiitlini

Kool ja Vitality alistasid 300 000 USA dollari suuruse auhinnafondiga IEM Dallase turniiri finaalis 3:0 (13:11, 13:9, 13:8) eestlase kunagise koduklubi MOUZ-i. Kool oli finaalseeria kokkuvõttes Vitality mängijatest paremuselt teise reitinguga (1.12), põhiraskust kandis prantslane Mathieu "ZywOo" Herbaut (1.52), kes valiti ühtlasi turniiri kõige väärtuslikumaks mängijaks.

Vitality pälvis auhinnarahaks 125 000 dollarit ehk ca 110 000 eurot. Tegemist oli Kooli tiimi jaoks kuuenda järjestikuse turniirivõiduga, lisaks pikendati võiduseeria 30 matši pikkuseks.

"Tulime Dallasesse ilma eriliste lootusteta. Me ei valmistunud turniiriks eriti põhjalikult, sest tahtsime enne Majorit puhata. Ja me ikkagi võitsime! See on päris hullumeelne," sõnas Vitality kapten Dan "apEX" Madesclaire finaali järel.

Järgmisena ootab Kooli ja Vitalityt ees hooaja kõige tähtsam võistlus – Major-taseme turniir USA-s Austinis, kus 32 tiimi asuvad võistlustulle 1,25 miljoni dollari suuruse auhinnafondi nimel.

"Major on meie peamine eesmärk. Me ei tea, mis seal täpselt juhtuma hakkab, aga me kindlasti anname endast parima," märkis Madesclaire.

Viimasel Major-taseme võistlusel möödunud aasta sügisel Shanghais jõudis Kool koos endise tiimi Faze Claniga finaali, ent pidid seal tunnistama Vene-Ukraina satsi Team Spiriti 2:1 paremust.

IEM Dallas champions What a pleasure it is to be in this team, proud of everyone. We are back in Texas soon for the major, cya there ❤️