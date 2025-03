Ajalugu teinud Kool ja Vitality võitsid kolmanda järjestikuse turniiri

Vitality alistas pühapäevases finaalis Kooli ja prantslase Mathieu "ZywOo" Herbaut' eestvedamisel MOUZ-i 3:2 (13:0, 11:13, 11:13, 13:7, 13:7). Eriti tähelepanuväärne oli Vitality 13:0 triumf esimesel kaardil Infernos – kunagi varem pole tippturniiri finaalis üks meeskond teist ühegi punktita jätnud.

Herbaut, keda tunnustati ühtlasi turniiri kõige väärtuslikuma mängija tiitliga, lõpetas finaali muljetavaldava 1.39 reitinguga. Kooli näitajaks kujunes igati soliidne 1.12. Turniirivõiduga teenis Vitality 150 000 suuruse auhinnaraha.

Kool liitus Vitalityga tänavuse aasta alguses ning on toonud meeskonnale märkimisväärset edu – Vitality on nüüdseks võitnud järjest 16 matši ja kolm tippturniiri.